Як каратимуть обмежено придатних, які не пройшли ВЛК — пояснює юрист

Військовозобов'язаний у територіальному центрі комплектування. Фото: ХОТЦК та СП/Facebook

Як відомо, в Україні ще у травні 2024 року скасували статус "обмежено придатний" до військової служби. Відповідно усі військовозобов'язані громадяни, які отримали такий висновок від військово-лікарської комісії, повинні пройти повторний медичний огляд до 5 лютого 2025 року.

Коли та як каратимуть чоловіків зі статусом "обмежено придатний", які не пройдуть повторну медкомісію, розповіла юристка Наталія Опольська в коментарі "Телеграфу".

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Так, правозахисниця пояснила, що Законом України №3621-IX визначено термін, до якого необхідно пройти ВЛК — 5 лютого 2025 року.

Проте, чоловікам слід враховувати важливий нюанс — якщо вони не отримували повістки або направлення на медкомісію від ТЦК та СП, то покарати їх не мають право. Річ у тім, що даний закон не передбачає обов'язку військовозобов'язаного ініціювати проходження військово-лікарської комісії й не звільняє від обов'язку ТЦК направити особу на ВЛК.

Тобто, якщо особу у цьому випадку намагаються притягнути до відповідальності, вона може оскаржити такі дії в досудовому і судовому порядку.

Чоловік проходить військово-лікарську комісію. Фото: ЖОТЦК та СП/Facebook

Водночас відповідальність нестимуть ті "обмежено придатні", яким вручили повістку або направили на проходження ВЛК, проте вони проігнорували це. Невиконання такого обов'язку є порушенням правил військового обліку.

"Відповідальність за неявку — адміністративна, врегульована ст. 210 та ст. 210-1 КУпАП та передбачає штраф в розмірі від 17 тис. грн", — зазначила юристка.

Нагадаємо, ми писали, який висновок ВЛК вважається неправомірним.

Також ми інформували, коли ТЦК не має права направляти громадян на військово-лікарську комісію.