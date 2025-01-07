Как будут наказывать ограниченно пригодных, которые не прошли ВВК — объясняет юрист

Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: ХОТЦК и СП/Facebook

Как известно, в Украине еще в мае 2024 года отменили статус "ограниченно пригодный" к военной службе. Соответственно все военнообязанные граждане, которые получили такое заключение от военно-врачебной комиссии, должны пройти повторный медицинский осмотр до 5 февраля 2025 года.

Когда и как будут наказывать мужчин со статусом "ограниченно пригодный", которые не пройдут повторную медкомиссию, рассказала юрист Наталья Опольская в комментарии "Телеграфу".

Читайте также:

Так, правозащитница объяснила, что Законом Украины №3621-IX определен срок, до которого необходимо пройти ВВК — 5 февраля 2025 года.

Впрочем, мужчинам следует учитывать важный нюанс — если они не получали повестки или направления на медкомиссию от ТЦК и СП, то наказать их не имеют право. Дело в том, что данный закон не предусматривает обязанности военнообязанного инициировать прохождение военно-врачебной комиссии и не освобождает от обязанности ТЦК направить лицо на ВВК.

То есть, если лицо в этом случае пытаются привлечь к ответственности, оно может обжаловать такие действия в досудебном и судебном порядке.

Мужчина проходит военно-врачебную комиссию. Фото: ЖОТЦК и СП/Facebook

В то же время ответственность будут нести те "ограниченно пригодные", которым вручили повестку или направили на прохождение ВВК, однако они проигнорировали это.

"Ответственность за неявку — административная, урегулирована ст. 210 и ст. 210-1 КУоАП и предусматривает штраф в размере от 17 тыс. грн", — отметила юрист.

Напомним, мы писали, какое заключение ВВК считается неправомерным.

Также мы информировали, когда ТЦК не имеет права направлять граждан на военно-врачебную комиссию.