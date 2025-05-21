Повістка на ВЛК - чи має проходити ВЛК обмежено придатний з інвалідністю

Медогляд під час ВЛК. Фото: УНІАН

Усі обмежено придатні громадяни, отримавши повістку на повторну військово-лікарську комісію, мають з’явитися до ТЦК та пройти комісію. Але в осіб з інвалідністю є привілей — вони можуть не проходити повторну ВЛК.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Реклама

Читайте також:

Обмежено придатні та повторні ВЛК

Після змін у законодавстві, які стосувалися процесу військового обліку та мобілізаційного процесу, статус "обмежено придатний" застарів і був викреслений зі списку актуальних статусів придатності до військової служби.

Через це усі військовозобов’язані громадяни, які до 2024 року мали статус "обмежено придатний", мають пройти повторну військово-лікарську комісію для встановлення рівня придатності до служби в ЗСУ.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи потрібно проходити повторну військово-лікарську комісію тим, хто має документально підтверджену інвалідність.

Хто може не проходити повторну військово-лікарську комісію

Адвокат Юрій Айвазян нагадав, що усі обмежено придатні мають до 5 червня 2025 року пройти повторні військово-лікарські комісії.

Але, разом з тим, додав юрист, існує один виняток, коли повторну ВЛК проходити не треба — і цей виняток стосується саме громадян, які у встановленому порядку були визнані особами з інвалідністю.

Тож громадяни, в яких була підтверджена інвалідність, можуть не відвідувати територіальний центр комплектування для проходження повторної ВЛК до 5 червня.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи може обмежено придатний потрапити до бойової бригади.

Додамо, ми повідомляли про те, в якій ситуації потрібно проходити військово-лікарську комісію обмежено придатному віком до 25 років.