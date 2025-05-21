Повестка на ВВК - должен ли проходить ВВК ограниченно годный с инвалидностью

Медосмотр во время ВВК. Фото: УНИАН

Все ограниченно годные граждане, получив повестку на повторную военно-врачебную комиссию, должны явиться в ТЦК и пройти комиссию. Но у лиц с инвалидностью есть привилегия — они могут не проходить повторную ВВК.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Ограниченно годные и повторные ВВК

После изменений в законодательстве, которые касались процесса воинского учета и мобилизационного процесса, статус "ограниченно годный" устарел и был вычеркнут из списка актуальных статусов годности к военной службе.

В связи с этим все военнообязанные граждане, которые до 2024 года имели статус "ограниченно годный", должны пройти повторную военно-врачебную комиссию для установления уровня пригодности к службе в ВСУ.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, нужно ли проходить повторную военно-врачебную комиссию тем, кто имеет документально подтвержденную инвалидность.

Кто может не проходить повторную военно-врачебную комиссию

Адвокат Юрий Айвазян напомнил, что все ограниченно годные должны до 5 июня 2025 года пройти повторные военно-врачебные комиссии.

Но, вместе с тем, добавил юрист, существует одно исключение, когда повторную ВВК проходить не надо — и это исключение касается именно граждан, которые в установленном порядке были признаны лицами с инвалидностью.

Поэтому граждане, у которых была подтверждена инвалидность, могут не посещать территориальный центр комплектования для прохождения повторной ВВК до 5 июня.

Напомним, мы ранее писали о том, может ли ограниченно годный попасть в боевую бригаду.

Добавим, мы сообщали о том, в какой ситуации нужно проходить военно-врачебную комиссию ограниченно годному в возрасте до 25 лет.