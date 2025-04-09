До 5 червня всім обмежено придатним потрібно повторно пройти ВЛК

Лікарська комісія. Фото: Telegram Міноборони

До 5 червня всі, хто раніше був визнаний обмежено придатним, мають обов’язково повторно пройти ВЛК. Це стосується тих, хто отримав відповідне рішення про обмежену придатність до 4 травня 2024 року.

Про це повідомили у Міноборони у середу, 9 квітня.

Реклама

Читайте також:

Пост Міноборони. Фото: скріншот

Обмежено придатні мають повторно пройти ВЛК

Відповідно до законодавства, ця процедура є обов’язковою. Так, обмежено придатні мають:

Отримати направлення на ВЛК: через застосунок Резерв+ або у ТЦК та СП (особисто).

Пройти комісію у медзакладі.

Отримати нове рішення: придатний або непридатний.

"Крайній термін — 5 червня 2025 року включно. Не зволікайте — процедура обов’язкова за законом", — наголосили у Міноборони.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи повинні проходити повторну військово-лікарську комісію студенти, які мають відстрочку.

Додамо, ми повідомляли про те, хто з військовозобов’язаних може обирати собі місце проходження ВЛК.