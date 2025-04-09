Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Обмежено придатним потрібно повторно пройти ВЛК — Міноборони arrow

Обмежено придатним потрібно повторно пройти ВЛК — Міноборони

9 квітня 2025 18:50
Анастасія Писаненко - редактор
До 5 червня всім обмежено придатним потрібно повторно пройти ВЛК
Лікарська комісія. Фото: Telegram Міноборони
Анастасія Писаненко - редактор

До 5 червня всі, хто раніше був визнаний обмежено придатним, мають обов’язково повторно пройти ВЛК. Це стосується тих, хто отримав відповідне рішення про обмежену придатність до 4 травня 2024 року.

Про це повідомили у Міноборони у середу, 9 квітня.

Реклама
Читайте також:
Обмежено придатним потрібно повторно пройти ВЛК — Міноборони - фото 1
Пост Міноборони. Фото: скріншот

Обмежено придатні мають повторно пройти ВЛК

Відповідно до законодавства, ця процедура є обов’язковою. Так, обмежено придатні мають:

  • Отримати направлення на ВЛК: через застосунок Резерв+ або у ТЦК та СП (особисто).
  • Пройти комісію у медзакладі.
  • Отримати нове рішення: придатний або непридатний.

"Крайній термін — 5 червня 2025 року включно. Не зволікайте — процедура обов’язкова за законом", — наголосили у Міноборони.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи повинні проходити повторну військово-лікарську комісію студенти, які мають відстрочку.

Додамо, ми повідомляли про те, хто з військовозобов’язаних може обирати собі місце проходження ВЛК.

медицина мобілізація війна в Україні ВЛК обмежено придатні
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама