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Обов'язки місцевої влади під час проведення мобілізації — інфографіка Міноборони

24 квітня 2024 14:36
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Любомир Кучер
Редактор
Обов'язки місцевої влади під час проведення мобілізації — інфографіка Міноборони
Засідання Лановецької міської ради. Ілюстративне фото: lanmisto.gov.ua
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Новий закон про мобілізацію вступить в дію з 18 травня. Міністерство оборони опублікувало обов'язки, які стосуватимуться місцевої влади під час мобілізаційних процесів.

Про це йдеться на сайті відомства.

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Згідно з новими правками у мобілізаційному законі, органи місцевого самоврядування теж мають дотримуватися своїх обов'язків. Повноваження місцевої влади такі:

  1. виконання законодавства про територіальну оборону, мобілізацію, військовий обов'язок;
  2. участь у підготовці населення до участі в русі національного спротиву та підготовці молоді до військових служби;
  3. організація мобілізаційної підготовки та проведення заходів мобілізації та демобілізації;
  4. введення персонально-первинного обліку/карток військовозобов'язаних, надання звітності;
  5. контроль мобілізаційної підготовки та перевірка мобілізаційної готовності;
  6. взаємодія з органами державної влади, силами оборони та безпеки, органами місцевого самоврядування для обміну інформацією та матеріалами. 
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Обов'язки органів місцевого самоврядування під час мобілізації. Фото: Міноборони

Що стосується обов'язків, то до переліку увійшли:

  1. сприяння в організації навчальних і спеціальних військових зборів;
  2. поширення інформації про мобілізаційні заходи серед населення та організацій;
  3. введення військового обліку призовників, військовозобов'язаних, резервістів і бронювання їх на період мобілізації;
  4. оповіщення громадян про мобілізацію, забезпечення прибуття на збірні пункти та призов через ТЦК;
  5. участь у підготовці та виконанні завдань територіальної оборони;
  6. планування та проведення мобілізаційної підготовки, а також мобілізаційних та демобілізаційних заходів на місцевому рівні. 

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що в Кабінеті міністрів готують нові обмеження для тих, хто не оновить дані в ТЦК. За словами міністра юстиції Дениса Малюськи, йдеться про адміністративні послуги.  

Раніше ми розповідали, що військовозобов'язаних українців лякають масовими затриманнями та створенням спеціального окремого підрозділу Нацполіції, який буде займатися пошуком та доправленням ухилянтів до ТЦК.

закон
мобілізація
влада
війна в Україні
військовозобов'язані

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