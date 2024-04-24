Обязанности местных властей во время проведения мобилизации — инфографика Минобороны
Новый закон о мобилизации вступит в силу с 18 мая. Министерство обороны опубликовало обязанности, касающиеся местных властей во время мобилизационных процессов.
Об этом говорится на сайте ведомства.
Какие обязанности местных властей во время проведения мобилизации
Согласно новым правкам в мобилизационном законе, органы местного самоуправления тоже должны придерживаться своих обязанностей. Полномочия местных властей таковы:
- выполнение законодательства о территориальной обороне, мобилизации, воинской обязанности;
- участие в подготовке населения к участию в движении национального сопротивления и подготовке молодежи к военным службам;
- организация мобилизационной подготовки и проведение мероприятий по мобилизации и демобилизации;
- введение персонально-первичного учета/карточек военнообязанных, предоставление отчетности;
- контроль мобилизационной подготовки и проверка мобилизационной готовности;
- взаимодействие с органами государственной власти, силами обороны и безопасности, органами местного самоуправления по обмену информацией и материалами.
Что касается обязанностей, то в перечень вошли:
- содействие в организации учебного и специального военного собрания;
- распространение информации о мобилизационных мероприятиях среди населения и организаций;
- введение военного учета призывников, военнообязанных, резервистов и бронирование их на период мобилизации;
- оповещение граждан о мобилизации, обеспечении прибытия на сборные пункты и призыв через ТЦК;
- участие в подготовке и выполнении задач территориальной обороны;
- планирование и проведение мобилизационной подготовки, а также мобилизационных и демобилизационных мероприятий на местном уровне.
Напомним, недавно стало известно, что в Кабинете министров готовят новые ограничения для тех, кто не обновит данные в ТЦК. По словам министра юстиции Дениса Малюськи, речь идет об административных услугах.
Ранее мы рассказывали, что военнообязанных украинцев пугают массовыми задержаниями и созданием специального отдельного подразделения Нацполиции, которое будет заниматься поиском и отправкой уклонистов в ТЦК.
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