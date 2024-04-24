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Обязанности местных властей во время проведения мобилизации — инфографика Минобороны

24 апреля 2024 14:36
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Обязанности местных властей во время проведения мобилизации — инфографика Минобороны
Заседание Лановецкого городского совета. Иллюстративное фото: lanmisto.gov.ua
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Новый закон о мобилизации вступит в силу с 18 мая. Министерство обороны опубликовало обязанности, касающиеся местных властей во время мобилизационных процессов.

Об этом говорится на сайте ведомства.

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Согласно новым правкам в мобилизационном законе, органы местного самоуправления тоже должны придерживаться своих обязанностей. Полномочия местных властей таковы:

  1. выполнение законодательства о территориальной обороне, мобилизации, воинской обязанности;
  2. участие в подготовке населения к участию в движении национального сопротивления и подготовке молодежи к военным службам;
  3. организация мобилизационной подготовки и проведение мероприятий по мобилизации и демобилизации;
  4. введение персонально-первичного учета/карточек военнообязанных, предоставление отчетности;
  5. контроль мобилизационной подготовки и проверка мобилизационной готовности;
  6. взаимодействие с органами государственной власти, силами обороны и безопасности, органами местного самоуправления по обмену информацией и материалами.
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Обязанности органов местного самоуправления при мобилизации. Фото: Минобороны

Что касается обязанностей, то в перечень вошли:

  1. содействие в организации учебного и специального военного собрания;
  2. распространение информации о мобилизационных мероприятиях среди населения и организаций;
  3. введение военного учета призывников, военнообязанных, резервистов и бронирование их на период мобилизации;
  4. оповещение граждан о мобилизации, обеспечении прибытия на сборные пункты и призыв через ТЦК;
  5. участие в подготовке и выполнении задач территориальной обороны;
  6. планирование и проведение мобилизационной подготовки, а также мобилизационных и демобилизационных мероприятий на местном уровне.

Напомним, недавно стало известно, что в Кабинете министров готовят новые ограничения для тех, кто не обновит данные в ТЦК. По словам министра юстиции Дениса Малюськи, речь идет об административных услугах.

Ранее мы рассказывали, что военнообязанных украинцев пугают массовыми задержаниями и созданием специального отдельного подразделения Нацполиции, которое будет заниматься поиском и отправкой уклонистов в ТЦК.

закон
мобилизация
власть
война в Украине
военнообязанные

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