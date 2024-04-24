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В Кабміні планують запровадити нові обмеження для ухилянтів — про що йдеться

24 квітня 2024 12:58
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
В Кабміні планують запровадити нові обмеження для ухилянтів — про що йдеться
Працівники ТЦК спілкуються з чоловіком на вулиці. Фото: ЛОТЦК та СП/Facebook
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

У Кабінеті міністрів готують нові обмеження для тих, хто не оновить дані в територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. За словами міністра юстиції Дениса Малюськи, йдеться про адміністративні послуги. 

Особливості нових санкцій проти ухилянтів дізналося видання "Фокус" у середу, 24 квітня.

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Проти військовозобов'язаних, які вчасно не оновлять дані в ТЦК та СП, запровадили чергові обмеження.

За словами Малюськи, для отримання деяких адміністративних послуг можуть знадобитися військово-облікові документи. Над відповідними змінами до постанови вже працюють у Кабміні.

"У мене немає сумнівів у тому, що уряд забезпечить стимулювання тих, хто має сумніви щодо необхідності виконання своїх обов'язків", — заявив Малюська.

Він додав, що зараз напрацьовуються різні зміни, які встановлять передумову для надання окремих адміністративних послуг без надання військово-облікового документа

Міністр також зазначив, що держава спробує зробити так, щоб закон був однаковим для всіх, і щоб усі його виконували.

Раніше ми розповідали, що військовозобов'язаних українців лякають масовими затриманнями та створенням спеціального окремого підрозділу Нацполіції, який буде займатися пошуком та доправленням ухилянтів до ТЦК.

Нагадаємо, ми писали, як оновити військово-облікові дані без візиту до ТЦК та СП. 

Кабінет міністрів
санкції
війна
Україна
мобілізація
військовозобов'язані
ухилянти

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