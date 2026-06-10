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Головна Мобілізація Обов'язок 17-річних: хто з підлітків має стати на військовий облік

Обов'язок 17-річних: хто з підлітків має стати на військовий облік

Ua ru
Дата публікації: 10 червня 2026 05:52
Обов'язок 17-річних: хто з підлітків має стати на військовий облік
Чоловіки призовного віку. Фото ілюстративне: УНІАН

Хлопці, яким у поточному році виповниться або вже виповнилося 17 років мають стати на військовий облік. Йдеться про юнаків 2009 року народження. На виконання цієї вимоги в них є час до 31 липня.

Про це повідомили у Волинському обласному ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

Як підліткам стати на облік

Є два способи постановки на військовий облік. Можна особисто звернутися до ТЦК та СП за місцем проживання або ж пройти електронну ідентифікацію та уточнити свої дані через застосунок "Резерв+". Тих, хто відбуває покарання, а також громадян, відносно яких застосували примусові заходи медичного характеру, на облік не беруть.

Поважними причинами для несвоєчасної постановки на облік можуть бути захворювання, обставини стихійного характеру, перебування на тимчасово окупованих територіях або в зоні бойових дій, інші події, які унеможливили проходження ідентифікації або особисту явку до ТЦК та СП.

Які документи потрібні для постановки на військовий облік:

  • паспорт громадянина України;
  • витяг із реєстру територіальної громади (місце проживання);
  • довідка ВПО (за наявності);
  • свідоцтво про народження;
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків;
  • документ про освіту;
  • довідка з місця навчання або роботи (якщо є);
  • чотири фото 35×45 міліметрів (без головного убору).

Раніше Новини.LIVE з посиланням на портал "Юристи.UA" повідомляв, що громадяни, які раніше мали статус обмежено придатних до служби мають пройти повторну ВЛК. Самостійно йти на медогляд не треба. Вимога стосується тих, хто отримав повістку або направлення від ТЦК. 

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Також Новини.LIVE з посиланням на начальника Кіровоградського обласного ТЦК та СП Дмитра Сухого писав, що постановка призовника на військовий облік не є мобілізацією. Військкомат у такий спосіб дізнається, який людський ресурс є в наявності, та збирає інформації про освіту, спеціальність, рівень фізичної підготовки та особисті якості громадян. 17-річних юнаків, які перебувають за кордоном, теж поставлять на облік.

підлітки військовий облік призовник
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
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