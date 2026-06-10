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Главная Мобилизация Обязанность 17-летних: кто из подростков должен встать на воинский учет

Обязанность 17-летних: кто из подростков должен встать на воинский учет

Ua ru
Дата публикации 10 июня 2026 05:52
Обязанность 17-летних: кто из подростков должен встать на воинский учет
Мужчины призывного возраста. Фото иллюстративное: УНІАН

Парни, которым в этом году исполнится или уже исполнилось 17 лет, должны встать на воинский учет. Речь идет о юношах 2009 года рождения. На выполнение этого требования у них есть время до 31 июля.

Об этом сообщили в Волынском областном ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

Как подросткам встать на учет

Есть два способа постановки на воинский учет. Можно лично обратиться в ТЦК и СП по месту жительства или же пройти электронную идентификацию и уточнить свои данные через приложение "Резерв+". Тех, кто отбывает наказание, а также граждан, в отношении которых применили принудительные меры медицинского характера, на учет не ставят.

Уважительными причинами для несвоевременной постановки на учет могут быть заболевания, обстоятельства стихийного характера, пребывание на временно оккупированных территориях или в зоне боевых действий, другие события, которые сделали невозможным прохождение идентификации или личную явку в ТЦК и СП.

Какие документы необходимы для постановки на воинский учет:

  • паспорт гражданина Украины;
  • выписка из реестра территориальной громады (место жительства);
  • справка ВПЛ (при наличии);
  • свидетельство о рождении;
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
  • документ об образовании;
  • справка с места учебы или работы (если есть);
  • четыре фотографии размером 35×45 миллиметров (без головного убора).

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на портал "Юристы.UA" сообщал, что граждане, которые ранее имели статус ограниченно годных к службе, должны пройти повторную ВЛК. Самостоятельно идти на медосмотр не нужно. Требование касается тех, кто получил повестку или направление от ТЦК.

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Также Новини.LIVE со ссылкой на начальника Кировоградского областного ТЦК и СП Дмитрия Сухого писал, что постановка призывника на воинский учет не является мобилизацией. Военкомат таким образом узнает, какой человеческий ресурс есть в наличии, и собирает информацию об образовании, специальности, уровне физической подготовки и личных качествах граждан. 17-летних юношей, которые находятся за границей, тоже поставят на учет.

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Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
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