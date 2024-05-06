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У ТЦК на Дніпропетровщині раптово помер військовозобовʼязаний, — ЗМІ

6 травня 2024 23:55
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
У ТЦК на Дніпропетровщині раптово помер військовозобовʼязаний, — ЗМІ
Чоловік в ТЦК. Ілюстративне фото: Facebook/ЖОТЦК та СП
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

У Саксаганському ТЦК помер військовозобовʼязаний. Чоловіка звали Артем та за декілька тижнів, йому мало б виповнитись 45. 

Про це повідомило видання "На Часі" у понеділок, 6 травня.

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За інформацією від його родини, він проходив медичний огляд та готувався до відправлення в навчальний центр. 5 травня ввечері мати чоловіка прибула до ТЦК, передала необхідні документи та планувала зняти гроші у банкоматі для купівлі екіпірування для свого сина. Однак, через невеликий проміжок часу, їй повідомили про смерть Артема.

Наразі поліція не надає офіційних коментарів щодо ситуації. Родичі померлого стверджують, що в ТЦК їм сказали, що Артем помер від епілептичного нападу. Однак, його донька, дружина та мати сумніваються в цій версії подій.

Журналісти видання "На Часі" звернулися до правоохоронних органів та спеціалізованої військової прокуратури за додатковою інформацією про обставини в Саксаганському ТЦК та СП.

Нагадаємо, у Чернівецькій області стався новий конфлікт за участю працівників ТЦК СП. Під час конфлікту воєнком ледь не вступив у конфлікт з жінкою зупиненого ним військовозобов'язаного.

Раніше у Львівській області неподалік від кордону з Польщею працівники ТЦК зупинили автівку волонтера ГО "Порятунок тварин Харків" і викрали людину. В організації стверджують, що воєнкоми були напідпитку. 

Проте в центрі комплектування звинувачення спростували і звинуватили волонтеров у "перешкоджанні діяльності".

смерть
Дніпропетровська область
військкомат
ТЦК та СП
військовозобов'язані
чоловіки

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