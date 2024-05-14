Одесситка заявила, что сотрудник ТЦК избил ее костылем — подробности инцидента

Синяки после избиения. Фото: instagram.com/kkto14jrelx2

19-летняя одесситка Антонина Томакова заявила, что сотрудник ТЦК избил ее костылем. Причиной инцидента, по словам потерпевшей, стало то, что она снимала видео при задержании ее парня.

Видео с нападением на нее человека в военной форме и рассказ с подробностями конфликта девушка опубликовала на своей странице в Instagram в понедельник, 13 мая.

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По словам Антонины, она с тремя друзьями-парнями пришла в полицию писать заявление на таксиста, который залил им лица перечным баллоном, разозлившись из-за того, что не увидел количество адресов поездки. Во время написания заявления в райотдел вошел военный с костылем в руках.

"Представился сотрудником ТЦК. Он был рядом с полицейскими в момент оформления заявления. Затем он вышел. После того, как заявление было написано, полиция отказалась выпускать нас", — рассказала девушка.

Сначала на возмущение молодых людей и на съемку стражи порядка отреагировали молча, но когда девушка захотела выйти из отдела, ей преградили путь рукой, после чего заявили, что она совершила мелкое хулиганство.

По словам Антонины, их не выпускали из райотдела в течение двух часов. Затем двум 19-летним ребятам разрешили уйти. Третьего отпускать отказались —девушка осталась с ним.

"И вот здесь и появляется мужчина с костылем с начала истории, заводя за собой еще двух военных. Они сказали, что моего друга сейчас везут на Канатную, 86 "переночевать" и дальше будут "разбираться". Это буквально", — поделилась подробностями инцидента одесситка.

После этого парня увезли в ТЦК, а девушка начала снимать на видео водителя автомобиля. В это время из отделения полиции выскочил военный с костылем и избил ее.

В военкомате заявление одесситки пока не прокомментировали.

Напомним, недавно скандал с участием ТЦК произошел в городе Шостка Сумской области. Там мужчина, которого ВЛК сочла годным к службе, попал в реанимацию.

Также мы сообщали о том, что в Саксаганском ТЦК в Днепропетровской области скончался 44-летний военнообязанный. В военкомате родственникам мужчины сказали, что причиной смерти стал эпилептический приступ.