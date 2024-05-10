Новий скандал з ТЦК — на Сумщині військовозобов'язаний потрапив в реанімацію

Чоловік в реанімації. Фото ілюстративне: оф.сайт Конотопської міськради

У місті Шостка Сумської області стався черговий скандал за участю працівників ТЦК СП. Родичі 55-річного містянина звинуватили військкомів у протиправних діях, в справу навіть втрутилися чинні нардепи для порятунку чоловіка.

Про це повідомляє Телевізійна служба новин.

Читайте також:

Новий скандал з ТЦК СП

За словами родини потерпілого, чоловік прийшов проходити медкомісію, але у відповідь зіткнувся з невтішними реаліями. Дружина чоловіка заявила, що його таємно відвезли з Сум до Харкова, де він два рази втратив свідомість й потрапив до реанімації.

"Під час проведення комісії зроблено кардіограму, де зʼясувалось, що на серці рубці. Зателефонували сімейному лікарю, яка повідомила, що з високою ймовірністю громадянин переніс інфаркт та обовʼязково потрібно пройти УЗД серця. Останні три роки почав підвищуватися тиск, з гіпотоніка переріс в гіпертоніка. Крім того, є проблеми зі спиною з тридцяти років. При зміщенні дисків відмовляють ноги", — розповіла жінка.

Вона додала, що сімейний лікар порадила повне дообстеження, проте ВЛК навіть не поміряли тиск, та визнали його придатним.

"Під час спілкування з головою ВЛК чоловік попросив зробити дообстеження через дійсно поганий стан здоров'я та можливість негативних та непередбачуваних ситуацій, бо таке періодично трапляється у цивільному житті через вищевказані проблеми, на що отримав відмову в грубій формі", — каже дружина.

Опісля чоловік отримав нову повістку, де його викликали до Сумського навчального центру, проте його привезли до Харкова, де йому стало зле. За даними родини, ТЦК обіцяли відвезти його до Шостки, але автобусом повезли на північ Чернігівщини, де він втратив свідомість. Його невідкладно шпиталізували у Конотопську реанімацію, стан чоловіка — надзвичайно важкий.

"У лікарні він опинився без супроводжувальних документів. Працівники Шосткинського ТЦК СП навіть не повідомили родині, що людина в реанімації", — розповіли родичі, які дізналися про стан чоловіка через знайомих.

В справу втрутилась Верховна Рада

Після медійного розголосу скандалу, за чоловіка вступилася членкиня парламентського Комітету з питань оборони, нардеп від фракції "Європейська солідарність" Ірина Фріз. Політикиня закликала ДБР негайно встановити винних, які умисно нашкодили здоров'ю чоловіка.

"Черговий кричущий випадок протиправних дій представників ТЦК та СП, в даному випадку Шосткінського районного, та питання потерпілих — куди звертатись у разі вчиненні таких порушень. Відповідь одна — одразу звертайтесь в ДБР. Не зволікайте. Робіть інформаційно відомими всі випадки та всіх причетних щодо скоєння протиправних дій, щоб не допустити створення протизаконної системи", — заявила Фріз у Facebook.

Скриншот допису Фріз

Проте самі воєнкоми таку ситуацію не спішили коментувати, та заявили, що "проводять перевірку".

"Ми зараз перевіряємо цю інформацію, реакція на це буде. З’ясовуємо, що відбулося насправді", — повідомив речник Сумського оласного ТЦК СП Олександр Бондаренко.

Смерть від ТЦК СП — остання інформація

Нагадаємо, 7 травня у Дніпропетровському обласному ТЦК СП повідомили, що на території військкомату помер військовозобов'язаний Артем Зайцев через різке погіршення здоров’я чоловіка з ознаками епілепсії.

Мати померлого Тетяна Зайцева підозрює, що її сина побили військкоми. Вона розповіла, що він ніколи не хворів, і був здоровою людиною. До того ж за словами родичів, загиблому за декілька тижнів мало виповнитись 45 років. Він готувався до відправки у військовий навчальний центр.

Проте його донька, Поліна Зайцева, напряму звинуватила військкомів в умисному вбивстві батька. За словами дівчини, 4 травня до його квартири увірвалися озброєні працівники ТЦК, які звинуватили Зайцева у неявці до військкомату. Проте згодом зв'язок з ним зник.