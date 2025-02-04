Оформлення відстрочки - зміна підстави для відстрочки

Аспіранти на занятті. Фото: Луцький національний технічний університет

Якщо військовозобов’язаний громадянин вступив на контрактну форму навчання в аспірантурі, маючи відстрочку від мобілізації для догляду за матір’ю, він може отримати відстрочку з цієї причини і надалі. А якщо відстрочку для догляду не продовжать автоматично, то аспірант може оформити відстрочку для навчання.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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До юристів звернувся громадянин, який поцікавився можливістю змінити чи продовжити відстрочку від мобілізації.

Він пояснив, що, вступаючи на контрактну форму навчання аспірантуру, мав відстрочку для догляду за матір’ю.

"Чи можу я отримати відстрочку від мобілізації уже як аспірант?" — поцікавився громадянин.

Чи можна отримати відстрочку, змінивши причину

Адвокат Юрій Айвазян пояснив, що, по-перше, вступ до аспірантури на контракт був законним, оскільки громадянин мав на той момент відстрочку від мобілізації.

Тепер же він матиме право на відстрочку і як студент аспірантури.

"Отже, якщо відстрочку по догляду не продовжать автоматично, Ви зможете оформити відстрочку через "Резерв+", як аспірант", — підкреслив Айвазян.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, хто ризикує бути мобілізованим вже навесні попри відстрочку.

Також ми повідомляли про те, що порядок отримання відстрочок змінився.