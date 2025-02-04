Тепер діє інший механізм отримання відстрочок, який спростить їхнє отримання

Мобілізовані до ЗСУ. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Набула чинності постанова Кабінету Міністрів № 1558, яка внесла суттєві зміни до низки постанов, що стосуються мобілізації. Згідно з цією постановою, було уточнено порядок розгляду заяв військовозобов'язаних, які мають право на відстрочку від призову.

Про це повідомляє портал Знай.ua.

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Народні депутати підкреслили, що ці зміни спрямовані на спрощення процедури отримання відстрочки та полегшення взаємодії як для військовозобов'язаних, так і для відповідних органів.

Відповідно до внесених змін, військовозобов'язані (за винятком заброньованих та посадових осіб, визначених у додатку 5), які мають підстави для отримання відстрочки, зобов'язані подати заяву до ТЦК та СП за місцем свого військового обліку.

Разом із заявою необхідно пред'явити паперовий або електронний військово-обліковий документ. Заява реєструється в день подання. У разі необхідності подання заяви не за місцем військового обліку, особа має спочатку змінити місце обліку, а лише потім звернутися до відповідного ТЦК та СП.

Комісія зобов'язана розглянути отримані документи протягом семи календарних днів з моменту їх надходження, але не пізніше ніж наступного дня після отримання відповідей на запити до державних органів.

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