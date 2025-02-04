Оформление отсрочки - изменение основания для отсрочки

Одна отсрочка вместо другой — возможно ли такое
Если военнообязанный гражданин поступил на контрактную форму обучения в аспирантуре, имея отсрочку от мобилизации для ухода за матерью, он может получить отсрочку по этой причине и в дальнейшем. А если отсрочку по уходу не продлят автоматически, то аспирант может оформить отсрочку для обучения.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Аспирантура с отсрочкой
К юристам обратился гражданин, который поинтересовался возможностью изменить или продлить отсрочку от мобилизации.
Он пояснил, что, поступая на контрактную форму обучения в аспирантуру, имел отсрочку по уходу за матерью.
"Могу ли я получить отсрочку от мобилизации уже как аспирант? " — поинтересовался гражданин.
Можно ли получить отсрочку, изменив причину
Адвокат Юрий Айвазян объяснил, что, во-первых, поступление в аспирантуру на контракт было законным, поскольку гражданин имел на тот момент отсрочку от мобилизации.
Теперь же он будет иметь право на отсрочку и как студент аспирантуры.
"Следовательно, если отсрочку по уходу не продлят автоматически, Вы сможете оформить отсрочку через "Резерв+", как аспирант", — подчеркнул Айвазян.
Напомним, мы ранее писали о том, кто рискует быть мобилизованным уже весной несмотря на отсрочку.
Также мы сообщали о том, что порядок получения отсрочек изменился.
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