Повернення після СЗЧ не завжди означає поновлення служби

Український військовослужбовець. Фото ілюстративне: Генштаб ЗСУ

Воїни, які повернулися до війська після самовільного залишення частини (СЗЧ), не завжди можуть одразу приступати до виконання бойових завдань. Тим, чию службу офіційно призупиняли, доведеться чекати на наказ командира про її поновлення. Лише після цього такі бійці зможуть знову повноцінно виконувати службові обов'язки, зокрема бойові завдання.

Про 17 вересня повідомив Полтавський обласний ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

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Повернення до служби після СЗЧ

Міністерство оборони та Генштаб почали більш суворо стежити за дотриманням закону щодо військових, яким призупинили службу. До моменту поновлення на службі бійці не виконують обов'язків, не обіймають посад і не входять до складу ЗСУ.

Це стосується, зокрема, військових, які до 10 травня 2025 року самовільно залишили частину або місце служби, а потім повернулися до своїх підрозділів.

Сам факт повернення після СЗЧ не означає, що військовий автоматично продовжить службу. Лише після наказу командира воїна можуть залучати до службових або бойових завдань. Отримувати грошове забезпечення, пільги та соціальні гарантії він також зможе лише після повного поновлення.

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Про порушення прав захисників України можна повідомляти на електронну адресу Головного управлінню захисту прав військовослужбовців Міністерства оборони України.

Раніше Новини.LIVE повідомляв, що ті, хто має II групу інвалідності, не підлягає мобілізації. Зазвичай це люди з незворотними порушеннями в роботі нервової чи судинної систем або тяжкими ураженнями зору. Якщо людина з інвалідністю II групи потребує догляду, той, хто їй допомагатиме, може оформити відстрочку.



Також Новини.LIVE з посиланням на Харківський обласний ТЦК та СП писав, що військові, які скоїли СЗЧ, можуть до 20 вересня повернутися до війська. Йдеться про бійців, які без дозволу командування залишили військову частину не раніше 12 червня поточного року. Такі люди зможуть самостійно обрати новий підрозділ і уникнути кримінальної відповідальності.