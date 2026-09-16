Повернення після СЗЧ: розбір популярних питань для військових

Військовослужбовець ЗСУ. Фото: 93 ОМБр

Військовослужбовці, які здійснили СЗЧ до 12 червня 2026 року, отримали 100 днів на добровільне повернення до служби з правом вибору нового підрозділу та зняттям кримінальної відповідальності. Тобто таке право діятиме до 20 вересня. Держава запустила чіткий алгоритм поновлення виплат і гарантує захист від переведення до попередніх командирів. Однак, варто знати кілька нюансів щодо випалт та прав у громадянина.

Про це повідомили в пресслужбі Харківського ОТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

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Як військові після СЗЧ можуть обрати інший підрозділ

Військовослужбовці мають до 20 вересня шанс на легальне повернення на службу, що гарантує повне звільнення від кримінальної відповідальності відповідно до пункту 5 статті 401 Кримінального кодексу України.

Для тих, хто скористається програмою, вибір нового місця служби обмежується затвердженим списком найбільш ефективних підрозділів, які лідирують у рейтингу "єБалів" системи ситуаційної обізнаності Delta. Перелік для ЗСУ та ДССТ формує Міністерство оборони, а для Нацгвардії цим займається Головне управління НГУ. При цьому змінити свою базову структуру неможливо, тому рапорти на переведення із ЗСУ до НГУ або навпаки автоматично відхиляються.

Ті, хто в СЗЧ і проігнорує цей шанс, повертатимуться через стару довготривалу процедуру, під час якої держава самостійно розподілятиме людей на найпроблемніші ділянки без урахування їхнього цивільного чи військового досвіду.

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Зупинило ТЦК в період повернення з СЗЧ

Бійці, які подали рапорт через цифровий застосунок "Армія+", отримують в профілі "Армія ID" спеціальну білу стрічку "У дорозі". Якщо оформлення відбувалося через рекрутинговий центр, на руки видається офіційний паперовий припис. Ці документи необхідно пред'являти на вимогу поліції, Військової служби правопорядку чи представників ТЦК.

Для солдатів ЗСУ та ДССТ дають п'ять діб на дорогу. Військовослужбовці НГУ зобов'язані дістатися до свого підрозділу значно швидше, протягом 48 годин після того, як у додатку з'явиться сповіщення про підписання наказу Командувача Нацгвардії.

У разі, якщо патрулі ігнорують ці документи та проводять затримання, військовому слід негайно дзвонити на профільну гарячу лінію Міноборони за номером 0 800 605 100.

Коли почнуть виплачувати грошове забезпечення після СЗЧ

Швидкість відновлення фінансового забезпечення залежить від того, чи встигла попередня частина офіційно виключити людину зі своїх списків. Якщо так, то бійця одразу зараховують до особового складу на новому місці, відновлюючи грошове та речове забезпечення у перший же день.

Якщо процес виключення не завершився, військового вносять до списків тимчасово прибулих, надаючи спершу лише харчування. У такому разі командування має сім днів на видачу відповідного розпорядження, після якого відбувається повноцінне зарахування в штат і повернення виплат. Варто враховувати, що підписати контракт нового типу можна буде лише після завершення всієї цієї бюрократичної процедури.

Чи доведеться контактувати з попереднім командиром

Держава надає гарантію за законом для захисту від недобровільного повернення до попереднього керівництва. Протягом шести місяців із дня зарахування до нового підрозділу будь-яке переведення до іншої частини можливе виключно за письмовою згодою самого військовослужбовця.

В центрі після СЗЧ, але в Армія+ ще є червона стрічка

Візуальна фіксація статусу СЗЧ у вигляді "червоної стрічки" в додатку "Армія+" не зникає одразу після фізичного прибуття на базу. Це пов'язано з тим, що потрібно ще оформити папери, передати інформацію до ВСП та оновити дані у державних реєстрах, що може розтягнутися на термін до одного місяця.

Якщо через 30 днів статус не оновився, необхідно повідомити про це свого командира або телефонувати на 0 800 605 10 до контактного центру. Там встановлюють зв'язок з військовими частинами, надають первинні консультації, допомагають із поданням рапортів та стежать, аби людина не загубилася в системі під час проходження алгоритму.

Новини.LIVE повідомляли, що військовослужбовці, які вирішили повернутися після самовільного залишення частини (СЗЧ), нерідко намагаються вирішити проблему за порадами із соцмереж чи за допомогою штучного інтелекту, що часто закінчуються відкриттям нових кримінальних проваджень або терміновим поверненням на передову. Юрист назвав ТОП-5 найчастіших помилкових дій військових, які у СЗЧ.

Водночас у Міноборони спростували поширений міф про те, що бійця неможливо звинуватити в СЗЧ до складання Військової присяги. Юридично відповідальність настає з моменту офіційного початку військової служби, а не від дати урочистої присяги.