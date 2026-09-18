Возвращение после СОЧ не всегда означает возобновление службы

Украинский военнослужащий. Фото иллюстративное: Генштаб ВСУ

Военнослужащие, которые вернулись в войско после самовольного оставления части (СОЧ), не всегда могут сразу приступить к выполнению боевых задач. Тем, чью службу официально приостанавливали, придется дожидаться приказа командира о ее возобновлении. Только после этого такие бойцы смогут вновь полноценно выполнять служебные обязанности, в частности боевые задачи.

Об этом 17 сентября сообщил Полтавский областной ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

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Возвращение на службу после СОЧ

Министерство обороны и Генштаб начали более строго следить за соблюдением закона в отношении военных, которым приостановили службу. До момента возобновления службы бойцы не выполняют обязанностей, не занимают должностей и не входят в состав ВСУ. Это касается, в частности, военнослужащих, которые до 10 мая 2025 года самовольно покинули часть или место службы, а затем вернулись в свои подразделения.

Сам факт возвращения после самовольного оставления части не означает, что военнослужащий автоматически продолжит службу. Только по приказу командира военнослужащего могут привлекать к служебным или боевым задачам. Получать денежное довольствие, льготы и социальные гарантии он также сможет только после полного восстановления.

О нарушениях прав защитников Украины можно сообщать на электронный адрес Главного управления по защите прав военнослужащих Министерства обороны Украины.

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Также Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский областной ТЦК и СП писал, что военные, совершившие СОЧ, могут до 20 сентября вернуться в войско. Речь идет о бойцах, которые без разрешения командования покинули воинскую часть не ранее 12 июня текущего года. Такие люди смогут самостоятельно выбрать новое подразделение и избежать уголовной ответственности.