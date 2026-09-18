Возвращение после СОЧ не всегда означает возобновление службы

Сразу в бой нельзя: правила восстановления после СОЧ
Военнослужащие, которые вернулись в войско после самовольного оставления части (СОЧ), не всегда могут сразу приступить к выполнению боевых задач. Тем, чью службу официально приостанавливали, придется дожидаться приказа командира о ее возобновлении. Только после этого такие бойцы смогут вновь полноценно выполнять служебные обязанности, в частности боевые задачи.
Об этом 17 сентября сообщил Полтавский областной ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.
Возвращение на службу после СОЧ
Министерство обороны и Генштаб начали более строго следить за соблюдением закона в отношении военных, которым приостановили службу. До момента возобновления службы бойцы не выполняют обязанностей, не занимают должностей и не входят в состав ВСУ. Это касается, в частности, военнослужащих, которые до 10 мая 2025 года самовольно покинули часть или место службы, а затем вернулись в свои подразделения.
Сам факт возвращения после самовольного оставления части не означает, что военнослужащий автоматически продолжит службу. Только по приказу командира военнослужащего могут привлекать к служебным или боевым задачам. Получать денежное довольствие, льготы и социальные гарантии он также сможет только после полного восстановления.
О нарушениях прав защитников Украины можно сообщать на электронный адрес Главного управления по защите прав военнослужащих Министерства обороны Украины.
Ранее Новини.LIVE сообщал, что те, кто имеет II группу инвалидности, не подлежат мобилизации. Обычно это люди с необратимыми нарушениями в работе нервной или сосудистой систем либо тяжелыми поражениями зрения. Если человек с инвалидностью II группы нуждается в уходе, тот, кто будет ему помогать, может оформить отсрочку.
Также Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский областной ТЦК и СП писал, что военные, совершившие СОЧ, могут до 20 сентября вернуться в войско. Речь идет о бойцах, которые без разрешения командования покинули воинскую часть не ранее 12 июня текущего года. Такие люди смогут самостоятельно выбрать новое подразделение и избежать уголовной ответственности.