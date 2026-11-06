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Главная Мобилизация Брак через "Дію": нужен ли мужчине военный билет

Брак через "Дію": нужен ли мужчине военный билет

Ua ru
6 ноября 2026 12:20
Вступление в брак через "Дію" без военного билета: возможна ли регистрация коллаж Новини.LIVE
Регистрация брака и оформление документов в ТЦК. Фото: коллаж Новини.LIVE

Отсутствие военного билета и записи в электронном реестре "Оберіг" никоим образом не мешает мужчинам заключить брак, в том числе даже через приложение "Дія". Однако после регистрации органы ГРАГС обязаны автоматически передать данные в ТЦК, что может вызвать проблемы с военным учетом для жениха.

Об этом сообщил юрист Юрий Айвазян, передает Новини.LIVE.

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Нужен ли военный билет для РАГС

Украинское законодательство не требует от мужчин предъявлять документы о военном учете при оформлении брака. Гражданская процедура требует лишь подтверждения личности с помощью паспорта.

Согласно правилам государственной регистрации актов гражданского состояния, ДРАЦС не имеет никакого юридического права отказать жениху и невесте только из-за того, что мужчина принес вместо военного билета старое приписное свидетельство. Это правило распространяется как на традиционные визиты в учреждения, так и на популярную онлайн-регистрацию через портал или приложение "Дія". Отсутствие гражданина в электронной базе "Оберіг" также не препятствует процессу создания новой семьи.

Статус мужчин с приписным удостоверением после 25 лет

Однако юрист обращает внимание на другой правовой нюанс. Наличие только призывного удостоверения в возрасте 30+ является нарушением правил воинского учета, хотя это и не касается заключения брака. Согласно статье 37 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", граждане, которым исполнилось 25 лет, автоматически снимаются с учета призывников.

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Они переходят в категорию военнообязанных, что требует замены документа. Призывная карточка в таком возрасте теряет актуальность, однако на гражданские права это никоим образом не влияет.

Передача данных из ЗАГСа в военкоматы

Сразу после официального оформления отношений государственная система начинает обмен данными. Постановление Кабмина № 1487 обязывает органы регистрации передавать информацию об изменениях гражданского состояния мужчин в территориальные центры комплектования в течение семи дней.

Но сейчас этот процесс происходит не с помощью бумажных писем, а посредством электронного взаимодействия государственных баз данных. В систему поступают фамилия, имя, место и дата рождения, а также новое семейное положение гражданина.

Получив данные о браке, система «Оберег» может отреагировать по-разному. Регистрация семьи не является основанием для постановки на учет, но она служит триггером для обновления информации.

В частности, этот процесс может:

  • выявить, что человек вообще отсутствует в военном реестре;
  • автоматически сопоставить данные по налоговому коду и паспорту;
  • создать первичную запись и присвоить ей отдельный номер;
  • найти старый дублирующийся профиль под другой фамилией.

Адвокат Юрий Айвазян отмечает, что информацию для "Оберега" собирают не только ЗАГСы, но и избирательные комиссии, налоговая и миграционная службы. Поэтому новая запись в военной базе может появиться во время любой очередной цифровой синхронизации, а не исключительно в связи с браком.

Новини.LIVE сообщали ранее, что мужчины с детьми, родившимися за границей, регулярно сталкиваются с отказами в отсрочке. Приложение «Резерв+» не считывает иностранные свидетельства, а военкоматы настаивают на украинских документах. Впрочем, суды встают на сторону родителей и признают такие отказы ТЦК незаконными.

Цифровой военный билет в "Резерв+" полностью заменил старое бумажное приписное удостоверение. Тем не менее бумажный оригинал рекомендуется хранить дома. Если в электронной базе произойдет сбой или данные отобразятся с ошибками, старый документ поможет быстро всё исправить.

Дия военный учет мобилизация военный билет военнообязанные Женитьба Резерв+
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан

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