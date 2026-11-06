Брак через "Дію": нужен ли мужчине военный билет
Отсутствие военного билета и записи в электронном реестре "Оберіг" никоим образом не мешает мужчинам заключить брак, в том числе даже через приложение "Дія". Однако после регистрации органы ГРАГС обязаны автоматически передать данные в ТЦК, что может вызвать проблемы с военным учетом для жениха.
Об этом сообщил юрист Юрий Айвазян, передает Новини.LIVE.
Нужен ли военный билет для РАГС
Украинское законодательство не требует от мужчин предъявлять документы о военном учете при оформлении брака. Гражданская процедура требует лишь подтверждения личности с помощью паспорта.
Согласно правилам государственной регистрации актов гражданского состояния, ДРАЦС не имеет никакого юридического права отказать жениху и невесте только из-за того, что мужчина принес вместо военного билета старое приписное свидетельство. Это правило распространяется как на традиционные визиты в учреждения, так и на популярную онлайн-регистрацию через портал или приложение "Дія". Отсутствие гражданина в электронной базе "Оберіг" также не препятствует процессу создания новой семьи.
Статус мужчин с приписным удостоверением после 25 лет
Однако юрист обращает внимание на другой правовой нюанс. Наличие только призывного удостоверения в возрасте 30+ является нарушением правил воинского учета, хотя это и не касается заключения брака. Согласно статье 37 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", граждане, которым исполнилось 25 лет, автоматически снимаются с учета призывников.
Они переходят в категорию военнообязанных, что требует замены документа. Призывная карточка в таком возрасте теряет актуальность, однако на гражданские права это никоим образом не влияет.
Передача данных из ЗАГСа в военкоматы
Сразу после официального оформления отношений государственная система начинает обмен данными. Постановление Кабмина № 1487 обязывает органы регистрации передавать информацию об изменениях гражданского состояния мужчин в территориальные центры комплектования в течение семи дней.
Но сейчас этот процесс происходит не с помощью бумажных писем, а посредством электронного взаимодействия государственных баз данных. В систему поступают фамилия, имя, место и дата рождения, а также новое семейное положение гражданина.
Получив данные о браке, система «Оберег» может отреагировать по-разному. Регистрация семьи не является основанием для постановки на учет, но она служит триггером для обновления информации.
В частности, этот процесс может:
- выявить, что человек вообще отсутствует в военном реестре;
- автоматически сопоставить данные по налоговому коду и паспорту;
- создать первичную запись и присвоить ей отдельный номер;
- найти старый дублирующийся профиль под другой фамилией.
Адвокат Юрий Айвазян отмечает, что информацию для "Оберега" собирают не только ЗАГСы, но и избирательные комиссии, налоговая и миграционная службы. Поэтому новая запись в военной базе может появиться во время любой очередной цифровой синхронизации, а не исключительно в связи с браком.
Новини.LIVE сообщали ранее, что мужчины с детьми, родившимися за границей, регулярно сталкиваются с отказами в отсрочке. Приложение «Резерв+» не считывает иностранные свидетельства, а военкоматы настаивают на украинских документах. Впрочем, суды встают на сторону родителей и признают такие отказы ТЦК незаконными.
Цифровой военный билет в "Резерв+" полностью заменил старое бумажное приписное удостоверение. Тем не менее бумажный оригинал рекомендуется хранить дома. Если в электронной базе произойдет сбой или данные отобразятся с ошибками, старый документ поможет быстро всё исправить.