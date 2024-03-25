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Офіцер ЗСУ закликав до радикального посилення мобілізації та висловився про ухилянтів

25 березня 2024 23:33
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Офіцер ЗСУ закликав до радикального посилення мобілізації та висловився про ухилянтів
Шикування бійців ЗСУ на плацу. Фото ілюстративне: Регіональне управління Сил ТрО "Схід" ЗСУ/Facebook
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Командир відділення 92 ОШБр імені кошового отамана Івана Сірка Леонід Маслов закликав до радикального посилення мобілізації в Україні. Також він різко висловився, що ухилянтів, які не хочуть приходити до лав Збройних сил з мобілізації, потрібно заганяти у "концтабори та штрафбати".

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

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Офіцер ЗСУ закликав до радикального посилення мобілізації та висловився про ухилянтів
Допис Маслова. Джерело: Facebook Леоніда Маслова

За словами Маслова, армії потрібно підкріплення, оскільки добровольці закінчуються, а держава "ніяк не сприяє" законодавчому та громадському засудженню ухилення. Тобто люди, на його думку, які не бажають йти воювати — не мають ганьби за свої дії через що можуть і далі ухилятися від мобілізації.

"Ухилянт — це військовозобов'язана особа, яка вдає, що її немає. Не стоїть на обліку, не працює офіційно, навмисне не проживає за місцем реєстрації або викидає офіційну кореспонденцію з поштової скриньки, тікає за кордон, купує документи про інвалідність, не оновлює свої дані в ТЦК. Це негідники, які використовують вади системи заради того, щоб не наражати себе на ризик виконати конституційний обов'язок", — пише він.

Маслов вважає, що нинішнє законодавство повністю розв'язати проблему ухилення не здатне. За його словами, законопроєкт про мобілізацію не прийнятий і по сьогодення, а обмеження для ухилянтів туди "фактично не додаються". Додатково військовий обізвав не охочих йти у військо "істотами", та запропонував вдатися до репресій до тих, хто ухиляється від мобілізації.

"Місце ухилянтів — концтабори та штрафбати. Для них мають бути створені ці інститути примусової праці на перемогу... Тому що з подібним станом речей, коли доб'ють останнього добровольця, вас все одно призвуть до армії, причому зроблять гарматним м'ясом... Тільки це буде вже армія Росії, яка призначена для загарбницької війни з усім світом, війни за перерозподіл досягнень людства на користь варварів", — резюмував військовий.

Додатково він звернув увагу на матеріал The Wall Street Journal, де розповідається, що виснажені ЗСУ борються з дефіцитом особового складу, а спробам призвати молодих чоловіків заважають політика, демографія і зухвалість з боку ТЦК СП, що дедалі більше посилює небажання українців вступати в армію.

Нагадаємо, раніше у Мукачівському районі Закарпаття люди перекрили дороги на знак протесту проти дій ТЦК СП, та масової мобілізації у селах Карпати та Ракошино. 

Водночас нардепка з фракції "Слуга народу" Галина Третьякова заявила, що 46,2% від загальної кількості працівників ТЦК СП є підтвердженими учасниками бойових дій. 

ЗСУ
Україна
мобілізація
ТЦК та СП
ухилянти

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