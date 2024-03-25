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Офицер ВСУ призвал к радикальному усилению мобилизации и высказался об уклонистах

25 марта 2024 23:33
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Офицер ВСУ призвал к радикальному усилению мобилизации и высказался об уклонистах
Построение бойцов ВСУ на плацу. Фото иллюстративное: Региональное управление Сил ТрО "Восток" ВСУ/Facebook
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Командир отделения 92 ОШБр имени кошевого атамана Ивана Сирко Леонид Маслов призвал к радикальному усилению мобилизации в Украине.  Также он резко высказался, что уклоняющихся, не желающих приходить в ряды Вооруженных сил по мобилизации, нужно загонять в "концлагеря и штрафбаты".

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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Офицер ВСУ призвал к радикальному усилению мобилизации и высказался об уклоняющихся
Пост Маслова. Источник: Facebook Леонида Маслова

По словам Маслова, армии требуется подкрепление, поскольку добровольцы заканчиваются, а государство "никак не способствует" законодательному и общественному осуждению уклонения. То есть люди, по его мнению, не желающие идти воевать — не имеют позора за свои действия, из-за чего могут и дальше уклоняться от мобилизации.

"Уклонист — это военнообязанное лицо, которое делает вид, что его нет. Не стоит на учете, не работает официально, умышленно не проживает по месту регистрации или выбрасывает официальную корреспонденцию из почтового ящика, сбегает за границу, покупает документы об инвалидности, не обновляет свои данные в ТЦК. Это негодяи, которые используют изъяны системы ради того, чтобы не подвергать себя риску выполнить конституционную обязанность", — пишет он.

Маслов считает, что нынешнее законодательство полностью решить проблему уклонения не способно. По его словам, законопроект о мобилизации не принят и по настоящее время, а ограничения для уклонистов туда "фактически не добавляются". Дополнительно военный обозвал не желающих идти в армию "существами", и предложил прибегнуть к репрессиям уклоняющимся от мобилизации.

"Место уклонистов — концлагеря и штрафбаты. Для них должны быть созданы эти институты принудительного труда на победу... Потому что с подобным положением вещей, когда добьют последнего добровольца, вас все равно призовут в армию, причем сделают пушечным мясом… Только это будет уже армия России, которая предназначена для захватнической войны со всем миром, войны за перераспределение достижений человечества в пользу варваров", — резюмировал военный.

Дополнительно он обратил внимание на материал The Wall Street Journal, где рассказывается, что истощенные ВСУ борются с дефицитом личного состава, а попыткам призвать молодых мужчин мешают политика, демография и дерзость со стороны ТЦК СП, что все больше усугубляет нежелание украинцев вступать в армию.

Напомним, ранее в Мукачевском районе Закарпатья люди перекрыли дороги в знак протеста против действий ТЦК СП и массовой мобилизации в селах Карпаты и Ракошино.

В то же время, нардеп из фракции "Слуга народа" Галина Третьякова заявила, что 46,2% от общего количества работников ТЦК СП являются подтвержденными участниками боевых действий.

ВСУ
Украина
мобилизация
ТЦК и СП
уклонисты

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