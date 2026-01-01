Відео
Україна
Офіцерський контракт — на який термін він укладається

Офіцерський контракт — на який термін він укладається

Ua ru
Дата публікації: 1 січня 2026 15:25
Контракт із ЗСУ - офіцерські контракти, терміни
Українські офіцери. Фото: Міноборони

Офіцерські контракти, які можна підписати на військову службу у Збройних силах України, відрізняються термінами. Найдовший контракт пропонується випускникам тих військових вишів, які навчалися на льотчиків.

Про це йдеться у матеріалі на сайті "АрміяInform".

Контракти для офіцерів

Військовослужбовці, які підписують контракт зі Збройними силами України, можуть зробити на різні терміни.

Важливим є мінімальний термін контракту.

Як зазначили у матеріалі, для військовослужбовців офіцерського складу існує певна варіативність із контрактами.

Терміни контрактів

Ті військовослужбовці, які закінчили вищі військові навчальні заклади за програмами підготовки офіцерського складу, строк контракту становить 5 років.

Це стосується усіх, крім льотчиків — для цієї категорії мінімальний строк контракту становить 10 років.

Після закінчення військової кафедри і отримання звання офіцеру запасу мінімальний контракт становить від 2 до 5 років — за згодою сторін.

Усі інші військовослужбовці офіцерського складу можуть підписати контракт на строк від 1 до 5 років.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які є особливості першого контракту, підписаного після офіцерських курсів.

Додамо, ми повідомляли про те, яким є мінімальний контракт для мобілізованого громадянина.

ЗСУ контракт військовослужбовці офіцери військова служба
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
