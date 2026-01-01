Контракт із ЗСУ - офіцерські контракти, терміни

Українські офіцери. Фото: Міноборони

Офіцерські контракти, які можна підписати на військову службу у Збройних силах України, відрізняються термінами. Найдовший контракт пропонується випускникам тих військових вишів, які навчалися на льотчиків.

Про це йдеться у матеріалі на сайті "АрміяInform".

Контракти для офіцерів

Військовослужбовці, які підписують контракт зі Збройними силами України, можуть зробити на різні терміни.

Важливим є мінімальний термін контракту.

Як зазначили у матеріалі, для військовослужбовців офіцерського складу існує певна варіативність із контрактами.

Терміни контрактів

Ті військовослужбовці, які закінчили вищі військові навчальні заклади за програмами підготовки офіцерського складу, строк контракту становить 5 років.

Це стосується усіх, крім льотчиків — для цієї категорії мінімальний строк контракту становить 10 років.

Після закінчення військової кафедри і отримання звання офіцеру запасу мінімальний контракт становить від 2 до 5 років — за згодою сторін.

Усі інші військовослужбовці офіцерського складу можуть підписати контракт на строк від 1 до 5 років.

