Офицерский контракт — на какой срок он заключается

Ua ru
Дата публикации 1 января 2026 15:25
Контракт с ВСУ - офицерские контракты, сроки
Украинские офицеры. Фото: Минобороны

Офицерские контракты, которые можно подписать на военную службу в Вооруженных силах Украины, отличаются сроками. Самый длинный контракт предлагается выпускникам тех военных вузов, которые учились на летчиков.

Об этом говорится в материале на сайте "АрміяInform".

Читайте также:

Контракты для офицеров

Военнослужащие, которые подписывают контракт с Вооруженными силами Украины, могут сделать на разные сроки.

Важным является минимальный срок контракта.

Как отметили в материале, для военнослужащих офицерского состава существует определенная вариативность с контрактами.

Сроки контрактов

Те военнослужащие, которые закончили высшие военные учебные заведения по программам подготовки офицерского состава, срок контракта составляет 5 лет.

Это касается всех, кроме летчиков — для этой категории минимальный срок контракта составляет 10 лет.

После окончания военной кафедры и получения звания офицера запаса минимальный контракт составляет от 2 до 5 лет — по согласию сторон.

Все остальные военнослужащие офицерского состава могут подписать контракт на срок от 1 до 5 лет.

Напомним, мы ранее писали о том, какие есть особенности первого контракта, подписанного после офицерских курсов.

Добавим, мы сообщали о том, каким является минимальный контракт для мобилизованного гражданина.

ВСУ контракт военнослужащие офицеры военная служба
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
