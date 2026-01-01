Контракт с ВСУ - офицерские контракты, сроки

Офицерский контракт — на какой срок он заключается
Офицерские контракты, которые можно подписать на военную службу в Вооруженных силах Украины, отличаются сроками. Самый длинный контракт предлагается выпускникам тех военных вузов, которые учились на летчиков.
Об этом говорится в материале на сайте "АрміяInform".
Контракты для офицеров
Военнослужащие, которые подписывают контракт с Вооруженными силами Украины, могут сделать на разные сроки.
Важным является минимальный срок контракта.
Как отметили в материале, для военнослужащих офицерского состава существует определенная вариативность с контрактами.
Сроки контрактов
Те военнослужащие, которые закончили высшие военные учебные заведения по программам подготовки офицерского состава, срок контракта составляет 5 лет.
Это касается всех, кроме летчиков — для этой категории минимальный срок контракта составляет 10 лет.
После окончания военной кафедры и получения звания офицера запаса минимальный контракт составляет от 2 до 5 лет — по согласию сторон.
Все остальные военнослужащие офицерского состава могут подписать контракт на срок от 1 до 5 лет.
Напомним, мы ранее писали о том, какие есть особенности первого контракта, подписанного после офицерских курсов.
Добавим, мы сообщали о том, каким является минимальный контракт для мобилизованного гражданина.
Читайте Новини.LIVE!