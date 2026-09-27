В ТЦК разъяснили, нужно ли проходить ВЛК для получения бронирования

Мужчина на приеме у врача. Фото иллюстративное: armyinform.com

В условиях военного положения прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК) — один из этапов мобилизационных мероприятий. Медицинский осмотр необходим для определения годности человека к службе по состоянию здоровья. Для граждан, имеющих право на отсрочку призыва, действуют отдельные правила. Проходить ВВК для оформления отсрочки или бронирования обычно не требуется.

Об этом 22 сентября сообщил Львовский областной ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

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ВВК — необязательное требование для отсрочки

"В большинстве случаев прохождение ВВК для оформления отсрочки или бронирования не является обязательным", — отметили в региональном военкомате.

В то же время в сообщении добавили, что отдельные категории граждан всё же могут получить направление на медосмотр. В частности, речь идет о тех, кто ранее имел статус "ограниченно пригодный" и до сих пор не прошел повторную ВВК.

Кто направляет на ВВК и кому могут выдать направление

Направления могут выдавать ТЦК и СП, центры рекрутинга или командиры воинских частей.

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Медицинский осмотр должны пройти:

военнообязанные, получившие направление;

граждане, которые ранее имели статус «ограниченно годен» и не проходили ВЛК повторно;

те, кто планирует служить по контракту;

военнослужащие после ранений или лечения.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Министерство обороны Украины сообщало, что приложение "Армия+" стало удобнее. В версии 4.0.0 для iOS и Android появилась единая стартовая страница с быстрым доступом к опросам, курсам и ленте "Пульс". Кроме того, упростили вход через систему BankID.

Также Новини.LIVE объяснял, кто подлежит мобилизации с 1 октября. Военнообязанными, как и раньше, будут считаться мужчины в возрасте от 18 до 60 лет. Мужчины старше 60 лет и женщины смогут вступать в армию добровольно.