Як оформити Бронювання в 2025 році — коли треба проходити ВЛК

Проходження ВЛК. Фото: ЖОТЦК

Для того, аби оформити бронювання від мобілізації, не потрібно проходити військово-лікарську комісію. Ці дані не вказуються у документах, які надаються до організацій, що займаються бронюванням.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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ВЛК для бронювання — чи потрібно проходити

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи потрібно йому проходити військово-лікарську комісію, якщо він хоче отримати на роботі бронювання від мобілізації.

Адвокат Юрій Айвазян пояснив, що це не є необхідним.

"Для бронювання не потрібно проходити ВЛК. Законодавство не містить відповідної вимоги", — підкреслив юрист.

Які дані потрібні для бронювання

Для того, аби оформити бронювання, підприємство, яке має на це право, має надати лише дані про себе і свого працівника, якого бронюватимуть.

Серед цих даних не повинно бути інформації про ВЛК.

Це лише:

прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) громадянина;

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті громадянина України);

строк дії відстрочки.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи залишається за громадянином бронь, якщо він звільняється з роботи.

Додамо, ми повідомляли про те, чи можуть анулювати бронювання через подання громадянина у розшук.