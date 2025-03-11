Как оформить Бронирование в 2025 году - когда надо проходить ВВК

Прохождение ВВК. Фото: ЖОТЦК

Для того, чтобы оформить бронирование от мобилизации, не нужно проходить военно-врачебную комиссию. Эти данные не указываются в документах, которые предоставляются в организации, занимающиеся бронированием.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Читайте также:

ВВК для бронирования — нужно ли проходить

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, нужно ли ему проходить военно-врачебную комиссию, если он хочет получить на работе бронирование от мобилизации.

Адвокат Юрий Айвазян объяснил, что это не является необходимым.

"Для бронирования не нужно проходить ВВК. Законодательство не содержит соответствующего требования", — подчеркнул юрист.

Какие данные нужны для бронирования

Для того, чтобы оформить бронирование, предприятие, которое имеет на это право, должно предоставить только данные о себе и своем работнике, которого будут бронировать.

Среди этих данных не должно быть информации о ВЛК.

Это только:

фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или серия (при наличии) и номер паспорта гражданина Украины (для физических лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказались от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика, официально сообщили об этом соответствующему контролирующему органу и имеют отметку в паспорте гражданина Украины);

срок действия отсрочки.

Напомним, мы ранее писали о том, остается ли за гражданином бронь, если он увольняется с работы.

Добавим, мы сообщали о том, могут ли аннулировать бронирование из-за подачи гражданина в розыск.