Документи для емігрантів - чи треба військовий квиток для оформлення паспорта

Військовозобов’язані громадяни, які перебувають закордоном, мають право на отримання паспортів, не в’їжджаючи на територію України. Для цього мати актуальний військово-обліковий документ, зокрема, електронний, уже необов’язково.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат В’ячеслав Кирда.

Чи потрібні емігрантами військово-облікові документи

До юристів звернувся військовозобов’язаний громадянин, який перебуває за кордоном.

Він поцікавився, чи може отримати новий український паспорт у консульстві, якщо не має актуального військово-облікового документа.

"Ви можете отримати новий паспорт у зв'язку з тим, що правила були суттєво спрощені", — запевнив цього громадянина адвокат В’ячеслав Кирда.

Юрист пояснив, що раніше без е-ВОД громадянин не міг би отримати таку послугу, як і з порушеннями правил військового обліку, але зараз все стало простіше.

Куди звертатися емігранту

"Вам треба звернутися до консульства України в країні Вашого перебування або ДП "Документ", — зазначив Кирда.

Адвокат розповів, коли саме можна звертатися за паспортом до державного підприємства "Документ".

"Якщо Ваші дані формуються в "Дії", Ви можете сміливо подавати через ДП "Документ" на паспорт громадянина України", — наголосив В’ячеслав Кирда.

