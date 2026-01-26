Відео
Україна
Оформлення паспорта за кордоном — чи потрібен ВОД

Ua ru
Дата публікації: 26 січня 2026 15:25
Документи для емігрантів - чи треба військовий квиток для оформлення паспорта
Консульство України в Польщі. Фото: facebook.com/UKRinWroclaw

Військовозобов’язані громадяни, які перебувають закордоном, мають право на отримання паспортів, не в’їжджаючи на територію України. Для цього мати актуальний військово-обліковий документ, зокрема, електронний, уже необов’язково.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат В’ячеслав Кирда.

Читайте також:

Чи потрібні емігрантами військово-облікові документи

До юристів звернувся військовозобов’язаний громадянин, який перебуває за кордоном.

Він поцікавився, чи може отримати новий український паспорт у консульстві, якщо не має актуального військово-облікового документа.

"Ви можете отримати новий паспорт у зв'язку з тим, що правила були суттєво спрощені", — запевнив цього громадянина адвокат В’ячеслав Кирда.

Юрист пояснив, що раніше без е-ВОД громадянин не міг би отримати таку послугу, як і з порушеннями правил військового обліку, але зараз все стало простіше.

Куди звертатися емігранту

"Вам треба звернутися до консульства України в країні Вашого перебування або ДП "Документ", — зазначив Кирда.

Адвокат розповів, коли саме можна звертатися за паспортом до державного підприємства "Документ".

"Якщо Ваші дані формуються в "Дії", Ви можете сміливо подавати через ДП "Документ" на паспорт громадянина України", — наголосив В’ячеслав Кирда.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як саме отримати український паспорт, перебуваючи за кордоном.

Додамо, ми повідомляли про те, хто із українців має стати на військовий облік, навіть перебуваючи за кордоном.

українці військовозобов'язані еміграція паспорт військово-обліковий документ
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
