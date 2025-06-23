Навіщо призовникам військово-обліковий документ та як його отримати

Військово-обліковий документ — навіщо потрібен і як отримати
Військово-обліковий документ свідчить про те, що громадянин України перебуває на військовому обліку. Низка адміністративних послуг доступна лише за наявності такого документа.
Про це повідомили в Чернівецькому обласному ТЦК та СП.
Який вигляд має військово-обліковий документ
"Військово-обліковий документ може бути на спеціальному бланку чи в електронному вигляді. Вони мають однакову юридичну силу", — йдеться в повідомленні військкомату.
Паперовий варіант виготовляють у ТЦК та СП після звернення призовника, а електронний варіант призовник може сформувати самостійно в мобільному застосунку "Резерв+". Можна одночасно мати і друкований, і електронний документи.
Які документи наразі є дійсними для призовників:
- посвідчення про приписку до призовної дільниці (виключно в паперовій формі), але більше такі документи не видають;
- військово-обліковий документ на бланку або в електронній формі.
Навіщо потрібен військово-обліковий документ
У ТЦК та СП зазначають, що наявність військово-облікового документа врегульовує доступ до основних адміністративних послуг, тоді як його відсутність призводить до низки проблем.
Для яких послуг треба мати військово-обліковий документ:
- отримання або заміна паспорту громадянина України;
- оформлення паспорту громадянина України для виїзду за кордон;
- вступ до навчальних закладів усіх рівнів;
- працевлаштування;
- реєстрація або розірвання шлюбу;
- встановлення групи інвалідності та отримання інших медичних послуг;
- виїзд за кордон;
- постановка на облік в центр зайнятості;
- отримання консульських послуг.
"Враховуючи воєнний стан у державі, кожен громадянин віком від 18 до 60 років зобов'язаний мати біля себе військово-обліковий документ під час пересування", — наголошують представники ТЦК та СП.
Нагадаємо, деяких громадян можуть виключити з військового обліку. Йдеться про тих, хто досяг критичного віку перебування в запасі або втратив громадянство України.
Раніше нардеп Сергій Євтушок заявив, що в разі зниження мобілізаційного віку до 18 років до армії долучаться ще 700 тисяч людей. Щоправда, президент України Володимир Зеленський поки що не погоджується на такі зміни.
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