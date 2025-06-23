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Головна Мобілізація Військово-обліковий документ — навіщо потрібен і як отримати

Військово-обліковий документ — навіщо потрібен і як отримати

Ua en ru
Дата публікації: 23 червня 2025 01:30
Навіщо призовникам військово-обліковий документ та як його отримати
Військовий квиток. Фото: varta1.com.ua
Ключові моменти Який вигляд має військово-обліковий документ Навіщо потрібен військово-обліковий документ

Військово-обліковий документ свідчить про те, що громадянин України перебуває на військовому обліку. Низка адміністративних послуг доступна лише за наявності такого документа.

Про це повідомили в Чернівецькому обласному ТЦК та СП.

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Який вигляд має військово-обліковий документ

"Військово-обліковий документ може бути на спеціальному бланку чи в електронному вигляді. Вони мають однакову юридичну силу", — йдеться в повідомленні військкомату.

Паперовий варіант виготовляють у ТЦК та СП після звернення призовника, а електронний варіант призовник може сформувати самостійно в мобільному застосунку "Резерв+". Можна одночасно мати і друкований, і електронний документи.

Які документи наразі є дійсними для призовників:
  • посвідчення про приписку до призовної дільниці (виключно в паперовій формі), але більше такі документи не видають;
  • військово-обліковий документ на бланку або в електронній формі.

Навіщо потрібен військово-обліковий документ

У ТЦК та СП зазначають, що наявність військово-облікового документа врегульовує доступ до основних адміністративних послуг, тоді як його відсутність призводить до низки проблем.

Для яких послуг треба мати військово-обліковий документ:
  • отримання або заміна паспорту громадянина України;
  • оформлення паспорту громадянина України для виїзду за кордон;
  • вступ до навчальних закладів усіх рівнів;
  • працевлаштування;
  • реєстрація або розірвання шлюбу;
  • встановлення групи інвалідності та отримання інших медичних послуг;
  • виїзд за кордон;
  • постановка на облік в центр зайнятості;
  • отримання консульських послуг.

"Враховуючи воєнний стан у державі, кожен громадянин віком від 18 до 60 років зобов'язаний мати біля себе військово-обліковий документ під час пересування", — наголошують представники ТЦК та СП.

Нагадаємо, деяких громадян можуть виключити з військового обліку. Йдеться про тих, хто досяг критичного віку перебування в запасі або втратив громадянство України.

Раніше нардеп Сергій Євтушок заявив, що в разі зниження мобілізаційного віку до 18 років до армії долучаться ще 700 тисяч  людей. Щоправда, президент України Володимир Зеленський поки що не погоджується на такі зміни.

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Роман Кошмал - редактор
Автор:
Роман Кошмал
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