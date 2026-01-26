Документы для эмигрантов - нужен ли военный билет для оформления паспорта

Оформление паспорта за границей — нужен ли ВУД
Военнообязанные граждане, находящиеся за рубежом, имеют право на получение паспортов, не въезжая на территорию Украины. Для этого иметь актуальный военно-учетный документ, в частности, электронный, уже необязательно.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Вячеслав Кирда.
Нужны ли эмигрантам военно-учетные документы
К юристам обратился военнообязанный гражданин, который находится за границей.
Он поинтересовался, может ли получить новый украинский паспорт в консульстве, если не имеет актуального военно-учетного документа.
"Вы можете получить новый паспорт в связи с тем, что правила были существенно упрощены", — заверил этого гражданина адвокат Вячеслав Кирда.
Юрист пояснил, что раньше без е-ВУД гражданин не мог бы получить такую услугу, как и с нарушениями правил воинского учета, но сейчас все стало проще.
Куда обращаться эмигранту
"Вам надо обратиться в консульство Украины в стране Вашего пребывания или ГП "Документ", — отметил Кирда.
Адвокат рассказал, когда именно можно обращаться за паспортом в государственное предприятие "Документ".
"Если Ваши данные формируются в "Дії", Вы можете смело подавать через ГП "Документ" на паспорт гражданина Украины", — подчеркнул Вячеслав Кирда.
