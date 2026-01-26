Видео
Оформление паспорта за границей — нужен ли ВУД

Оформление паспорта за границей — нужен ли ВУД

Ua ru
Дата публикации 26 января 2026 15:25
Документы для эмигрантов - нужен ли военный билет для оформления паспорта
Консульство Украины в Польше. Фото: facebook.com/UKRinWroclaw

Военнообязанные граждане, находящиеся за рубежом, имеют право на получение паспортов, не въезжая на территорию Украины. Для этого иметь актуальный военно-учетный документ, в частности, электронный, уже необязательно.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Вячеслав Кирда.

Читайте также:

Нужны ли эмигрантам военно-учетные документы

К юристам обратился военнообязанный гражданин, который находится за границей.

Он поинтересовался, может ли получить новый украинский паспорт в консульстве, если не имеет актуального военно-учетного документа.

"Вы можете получить новый паспорт в связи с тем, что правила были существенно упрощены", — заверил этого гражданина адвокат Вячеслав Кирда.

Юрист пояснил, что раньше без е-ВУД гражданин не мог бы получить такую услугу, как и с нарушениями правил воинского учета, но сейчас все стало проще.

Куда обращаться эмигранту

"Вам надо обратиться в консульство Украины в стране Вашего пребывания или ГП "Документ", — отметил Кирда.

Адвокат рассказал, когда именно можно обращаться за паспортом в государственное предприятие "Документ".

"Если Ваши данные формируются в "Дії", Вы можете смело подавать через ГП "Документ" на паспорт гражданина Украины", — подчеркнул Вячеслав Кирда.

Напомним, мы ранее писали о том, как именно получить украинский паспорт, находясь за границей.

Добавим, мы сообщали о том, кто из украинцев должен стать на воинский учет, даже находясь за границей.

украинцы военнообязанные эмиграция паспорт военно-учетный документ
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
