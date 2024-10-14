Мобилизация в Украине — можно ли оформить водительское удостоверение без военного билета

Военный билет и водительское удостоверение. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине после объявления военного положения и всеобщей мобилизации многие государственные услуги для военнообязанных мужчин без военно-учетного документа стали недоступными. К примеру, чтобы оформить паспортные документы, устроиться на работу или поступить на обучение в университет, необходимо иметь военный билет.

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Так, в сообщении ведомства отмечается, что пакет документов, необходимый для получения водительских прав, остается неизменным. То есть предъявлять военный билет военнообязанным мужчинам не нужно. Другие услуги сервисных центров МВД также будут доступны без военно-учетных документов.

Как получить водительское удостоверение впервые

Для получения водительского удостоверения необходимо пройти три основных этапа:

обучение в автошколе;

сдача экзаменов в сервисном центре МВД (теоретический и практический);

получение водительского удостоверения.

Необходимые документы:

заявление на имя руководителя учреждения (с указанием места жительства и желаемой категории водительского удостоверения);

паспорт или ID-карта (предъявляется лично);

копия идентификационного кода;

четыре фотографии размера 3,5х4,5;

медицинская справка.

Сервисный центр МВД. Фото: dnp.hsc.gov.ua

Как обменять водительское удостоверение

Для обмена водительского удостоверения будут необходимы следующие документы:

паспорт или ID-карта; регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (ИНН); имеющееся удостоверение водителя.

Какие документы необходимы для перерегистрации транспортного средства

Для перерегистрации авто физических лиц в сервисном центре МВД необходимо подготовить следующий пакет документов:

паспорт гражданина Украины (с пометкой о месте регистрации) или ID-карту;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (ИНН);

свидетельство о регистрации транспортного средства;

доверенность на другого человека (при необходимости).

Следует отметить, что для получения услуг необходимо произвести предварительную запись.

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