Представник ТЦК розповів, як оформити відстрочку в жовтні 2024 року

Працівники ТЦК та військовозобов'язаний переглядають документи. Ілюстративне фото: АрміяInform

В Україні продовжується воєнний стан та загальна мобілізація, але є люди, які мають бронь, яку періодично потрібно оновлювати. Так, станом на жовтень 2024 року, порядок надання відстрочок регулюється Постановою 560 Кабміну України, згідно з якою, заява на відстрочку подається виключно особисто військовозобов'язаним.

Про це повідомив начальник служби зв'язків з громадськістю Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін, пише Кременчуцька газета.

Читайте також:

Як оформити відстрочку в жовтні

Роман Істомін зазначив, що військовозобов'язана особа, яка має право на відстрочку, повинна особисто подати відповідну заяву на ім'я голови комісії за встановленою формою разом із документами або їх копіями, які підтверджують це право. Комісії для розгляду відповідних заяв працюють при районних ТЦК та СП.

"Повторюю — особисто. Тобто сам, персонально, безпосередньо, не через когось — не через рідних, не через адвокатів, не через пошту. Це не звернення, яке, відповідно до Закону України "Про звернення громадян", може бути усним чи письмовим. До того ж письмове звернення надсилається поштою або передається громадянином особисто чи через уповноважену ним особу. А також може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку. Заява на відстрочку подається лише особисто", — сказав представник ТЦК.

Він також розповів, що до ТЦК регулярно надходять запити від адвокатів, у яких вимагається розгляд документів на відстрочку, надісланих через поштові або електронні сервіси. Опрацювання таких звернень займає значні ресурси та час.

Крім того, Роман Істомін детально роз'яснив окремі моменти, пов'язані з поданням заяви на відстрочку. Наприклад, за пунктом 9 статті 23, чоловіки, які здійснюють догляд за батьками дружини, мають право на відстрочку, якщо вона не в змозі самостійно забезпечити догляд через висновки медичних комісій. Це право також діє у випадках, коли дружина померла, зникла безвісти або якщо немає інших працездатних членів родини, здатних виконувати обов’язки по догляду.

Особи, які мають військовий обов'язок і подають заяву на відстрочку за цим пунктом, повинні зазначити, що в сім'ї немає інших працездатних родичів, здатних доглядати за батьками дружини. До заяви необхідно додати відповідні документи, які підтверджують цей факт. У додатку 5 наведено перелік документів, які підтверджують, що дружина або інші працездатні родичі не можуть здійснювати догляд.

Аналогічна ситуація стосується і пункту 13, що передбачає відстрочку для чоловіків, якщо один з їхніх батьків або батьків дружини має інвалідність I чи II групи, за умови, що немає інших осіб, не залучених до військової служби, які за законом зобов'язані їх утримувати. У разі відсутності таких осіб, доглядати може лише один військовозобов'язаний, обраний особою з інвалідністю.

У заяві потрібно вказати відсутність осіб, які не є військовозобов'язаними і які мають обов'язок утримувати таких людей. Якщо в родині є кілька військовозобов'язаних, необхідно надати заяву від особи з інвалідністю I або II групи, в якій зазначається, хто з військовозобов'язаних буде здійснювати догляд (відповідно до додатка 15).

Після того, як подані документи будуть розглянуті, комісія приймає рішення про надання відстрочки або відмову в її наданні. Якщо рішення є позитивним, військовозобов'язаний отримує довідку, де зазначено період, на який відстрочка надається. У випадку відмови, особа отримує письмове повідомлення з роз'ясненням причин, чому відстрочку було відхилено. Це рішення може бути оскаржене у судовому порядку.

До моменту винесення рішення комісією, військовозобов'язаний не підлягає призову на службу в рамках мобілізації або під час особливого періоду.

Нагадаємо, що українці можуть оформити відстрочку поштою. Про те, як правильно подати заяву, читайте в нашій публікації.

Також ми писали, що в Україні після початку повномасштабної війни збільшилася кількість студентів у поважному віці, які пішли навчатися, аби отримати відстрочку від мобілізації у особливий період. Юристи розповіли, що формально вони мають право на відстрочку, якщо не порушують два основні критерії.