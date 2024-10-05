Отсрочка от мобилизации в Украине 2024 — можно ли оформить через адвоката

Военнообязанный обновляет данные в территориальном центре комплектования. Фото: ЖОТЦК и СП/Facebook

Некоторые категории военнообязанных мужчин в Украине имеют право на отсрочку от мобилизации. Чтобы ее получить, необходимо подать заявление в ТЦК и СП вместе с документами, которые подтвердят право на освобождение от призыва на военную службу.

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Но могут ли граждане подать заявление на отсрочку через адвоката, на этот вопрос ответил спикер Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин.

Заметим, основания получения отсрочки определены в ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". А порядок предоставления отсрочки определен в постановлении №560 Кабинета Министров Украины.

Может ли адвокат оформить отсрочку военнообязанному мужчине

Так, Роман Истомин сообщил, что ТЦК Полтавской области регулярно получают заявления на оформление отсрочек по почте, в том числе по электронной. Также запросы отправляются и адвокатами. Однако все военнообязанные получают одинаковый ответ, что обязаны по закону явиться лично.

Он подчеркнул, что в норме закона четко указано, что для оформления отсрочки военнообязанный гражданин Украины должен лично обратиться в ТЦК и СП с заявлением.

"Хочу обратить внимание на формулировку — лично. То есть сам, персонально, напрямую, не через кого-то — не через родных, не через адвокатов, не через почту", — подчеркнул представитель ТЦК.

Таким образом, адвокаты не могут оформлять отсрочки вместо военнообязанных.

Оформление отсрочки в ТЦК. Фото: google.com

Также Истомин добавил, что заявление об отсрочке не может быть устным или письменным обращением.

"К тому же письменное обращение направляется по почте или передается гражданином лично или через уполномоченное им лицо. А также может быть направлено с использованием сети Интернет, средств электронной связи. Заявление на отсрочку подается только лично", — отметил представитель ТЦК.

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Напомним, мы сообщали, кто может получить отсрочку от мобилизации через Резерв+.

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