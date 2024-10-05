Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Оформление отсрочки через адвоката — в ТЦК ответили, возможно ли это arrow

Оформление отсрочки через адвоката — в ТЦК ответили, возможно ли это

5 октября 2024 08:30
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор
Отсрочка от мобилизации в Украине 2024 — можно ли оформить через адвоката
Военнообязанный обновляет данные в территориальном центре комплектования. Фото: ЖОТЦК и СП/Facebook
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор

Некоторые категории военнообязанных мужчин в Украине имеют право на отсрочку от мобилизации. Чтобы ее получить, необходимо подать заявление в ТЦК и СП вместе с документами, которые подтвердят право на освобождение от призыва на военную службу.

Читайте также:

Но могут ли граждане подать заявление на отсрочку через адвоката, на этот вопрос ответил спикер Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин.

Заметим, основания получения отсрочки определены в ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". А порядок предоставления отсрочки определен в постановлении №560 Кабинета Министров Украины.

Может ли адвокат оформить отсрочку военнообязанному мужчине

Так, Роман Истомин сообщил, что ТЦК Полтавской области регулярно получают заявления на оформление отсрочек по почте, в том числе по электронной. Также запросы отправляются и адвокатами. Однако все военнообязанные получают одинаковый ответ, что обязаны по закону явиться лично.

Он подчеркнул, что в норме закона четко указано, что для оформления отсрочки военнообязанный гражданин Украины должен лично обратиться в ТЦК и СП с заявлением.

"Хочу обратить внимание на формулировку — лично. То есть сам, персонально, напрямую, не через кого-то — не через родных, не через адвокатов, не через почту", — подчеркнул представитель ТЦК.

Таким образом, адвокаты не могут оформлять отсрочки вместо военнообязанных.

 

Может ли адвокат оформить отсрочку военнообязанному мужчине
Оформление отсрочки в ТЦК. Фото: google.com

Также Истомин добавил, что заявление об отсрочке не может быть устным или письменным обращением.

"К тому же письменное обращение направляется по почте или передается гражданином лично или через уполномоченное им лицо. А также может быть направлено с использованием сети Интернет, средств электронной связи. Заявление на отсрочку подается только лично", — отметил представитель ТЦК.

Ранее мы писали, как продолжить отсрочку от мобилизации

Напомним, мы сообщали, кто может получить отсрочку от мобилизации через Резерв+.

Также мы информировали, как действовать в случае вручения повестки, если есть право на отсрочку.

мобилизация отсрочка ТЦК и СП военнообязанные адвокат

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

09:52 В Киеве заказали ремонт моста за 377 млн гривен на Новоконстантиновской

09:45 Снова без света — кому из одесситов стоит зарядить повербанки

09:43 В Киеве пройдут продуктовые ярмарки — названы локации

09:30 Мобилизация без визитов в ТЦК — в Украине введены новые правила призыва

09:19 Полиция идентифицировала убийцу супругов из Лопатина во Львовской области, — СМИ

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще - 80x80

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще

09:18 На Харьковщине раздавались взрывы после попаданий врага — известно о погибших

09:16 Выезд за границу — на трассе Одесса-Рени усложненный проезд

09:03 Артета рассказал, когда Зинченко восстановится после травмы

08:52 Россияне усилили штурмы на нескольких направлениях фронта

08:44 Враг нанес ракетные удары по Николаеву — в ОВА сообщили о последствиях

09:52 В Киеве заказали ремонт моста за 377 млн гривен на Новоконстантиновской

09:45 Снова без света — кому из одесситов стоит зарядить повербанки

09:43 В Киеве пройдут продуктовые ярмарки — названы локации

09:30 Мобилизация без визитов в ТЦК — в Украине введены новые правила призыва

09:19 Полиция идентифицировала убийцу супругов из Лопатина во Львовской области, — СМИ

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще - 80x80

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще

09:18 На Харьковщине раздавались взрывы после попаданий врага — известно о погибших

09:16 Выезд за границу — на трассе Одесса-Рени усложненный проезд

09:03 Артета рассказал, когда Зинченко восстановится после травмы

08:52 Россияне усилили штурмы на нескольких направлениях фронта

08:44 Враг нанес ракетные удары по Николаеву — в ОВА сообщили о последствиях

06:42 Цены на воду по регионам Украины — как могут вырасти коммунальные тарифы

06:40 В Украине растут цены на алюминий — стоимость цветных металлов в октябре

4 октября 2024
Эксклюзив

19:43 Спасенные от войны — состояние животных в одесском зоопарке сегодня

06:40 Цены на цветные металлы в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг меди

06:30 В Украине снова выросли цены на кукурузу — сколько стоит тонна зерна в октябре

05:50 В Украине растут цены на топливо — какая сегодня стоимость бензина на АЗС

3 октября 2024
Эксклюзив

18:49 Принудительно задержали ТЦК — что нужно знать одесситам

2 октября 2024

20:43 Шансы и конкуренты Зеленского — что не так с информацией о выборах в Украине

18:43 Снести или оставить — что будет с памятником Пушкину в Одессе

1 октября 2024

16:22 Сторонник Украины и ненавистник Путина — кто такой новый генсек НАТО и чего от него ждать

Text

00:05 Военный ответил, к каким последствиям приведет массовое СОЧ на Донбассе

4 октября 2024
Text

21:30 Полковник ГПСУ поделился подробностями пребывания в российском плену — эксклюзив Вечір.LIVE

Text

18:45 Уменьшение зарплат задним числом противоречит Конституции, — нардеп

Text

17:50 Взрыв российского дрона в Беларуси и новые правила мобилизации — эфир Вечір.LIVE

Text

17:08 В НГУ заявили, что еще один день боевых действий равен месяцу разминирования

Text

16:48 В США прошли последние предвыборные дебаты — главные новости вживую из Америки

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще - 80x80

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще

Text

16:15 В Нацгвардии ответили, сколько КАБов запускают оккупанты по Украине за сутки

Text

13:09 Юрист объяснил преимущества мобилизации мужчин после 18 лет

Text

13:00 Мобилизация в Украине и блокирование вступления в ЕС — эфир День.LIVE

Text

11:10 Круглосуточные "мясные штурмы" — военный описал ситуацию под Купянском

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:58 В Украине изменят правила мобилизации для двух возрастных категорий

06:10 Индексация пенсий в 2025 году — известны некоторые детали перерасчета

Новость с видео

02:30 Кто из мужчин получит повестки Укрпочтой в первую очередь — три категории

1 октября 2024

00:03 НАБУ объявило в розыск проректора харьковского вуза — что он сделал

23 сентября 2024

03:20 Торт без выпечки на любой праздник за 10 минут — просто и вкусно

22 сентября 2024

12:52 Выплаты военнослужащим — на какую сумму отпускных можно рассчитывать

30 сентября 2024
Новость с видео

21:33 Выезд мужчин старше 50 лет за границу — изменятся ли правила

22 сентября 2024

06:10 Повышение пенсии — кто сможет получить надбавки этой осенью

25 сентября 2024

06:10 Пенсии украинцев — у кого повысятся выплаты с 1 октября

27 сентября 2024

20:40 Ошибаются 55% водителей — кто кого должен пропустить на перекрестке