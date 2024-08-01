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Оформлення відстрочки для догляду за людиною з інвалідністю — які документи вимагають у ТЦК

1 серпня 2024 06:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Відстрочка для догляду за батьком-інвалідом - які документи потрібні
Чоловік з батьком, який має інвалідність. Фото: freepik.com
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Для догляду за близькими родичами військовозобов’язаний громадянин може оформити відстрочку від мобілізації. Для цього потрібно подати до ТЦК заяву, свідоцтво про народження (якщо догляд передбачається за батьками) та документ із зазначенням групи інвалідності.

Про це на порталі b2bconsult написав адвокат Дмитро Дончак.

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В Україні продовжується дія воєнного стану, а також триває процес загальної мобілізації.

Частина військовозобов’язаних громадян, згідно із чинним законодавством, має право на відстрочку від мобілізації — зокрема, для догляду за близькими родичами з інвалідністю.

Список документів, потрібних для відстрочки

Відповідаючи на питання такого громадянина, який має батька з інвалідністю, Дмитро Дончак пояснив, які документи потрібні для військовозобов’язаного для оформлення відстрочки.

Це:

  • заява за шаблоном, розміщеним в додатку 4 постанови 560;
  • свідоцтво військовозобов’язаного про народження;
  • пенсійне посвідчення батька з зазначенням групи інвалідності, причини інвалідності, та строку дії інвалідності.

Раніше ми повідомляли, як оформити відстрочку чоловіку військовослужбовиці.

Нагадаємо, ми писали, чи можна отримати відстрочку, якщо брат служить у ЗСУ.

Також ми інформували, чи можливо отримати відстрочку за наявності батьків-пенсіонерів. 

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