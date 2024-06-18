Мобілізація в Україні — чи можна отримати відстрочку, якщо брат служить у ЗСУ

Військовозобов'язаний у територіальному центрі комплектування. Фото: Facebook/ЧОТЦК та СП

Через збройну агресію країни-терористки росії в Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація. Військовозобов'язаних громадян призивають до лав ЗСУ для захисту держави від окупантів. Та навіть у цей особливий період є чоловіки, які мають відстрочку від мобілізації на військову службу.

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Чи можуть розраховувати на відстрочку чоловіки, чиї брати або сестри служать у Збройних силах України, розповідаємо далі в матеріалі.

Так, правила щодо відстрочення від військової служби визначає Закон України " Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Ст. 23 цього документу містить перелік підстав, які звільняють від призову.

Тож, відповідно до чинного українського законодавства, родинні зв'язки, включаючи службу рідних братів або сестер у Збройних Силах, не надають підстав для автоматичної відстрочки від мобілізації.

Отже, навіть якщо ваш рідний брат військовослужбовець, це не звільняє вас від мобілізації, якщо ви є військовозобов'язаним та не маєте бронювання або відстрочки за іншими обставинами передбаченими вищезгаданим законом.

Військовозобов'язаний в територіальному центрі комплектування. Фото: ХОТЦК та СП/Facebook

Водночас та ж сама ст. 23 ч. 4 абз. 3 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" визначає, що мобілізації не підлягають військовозобов’язані жінки та чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати або рідний (повнорідний) брат чи сестра) загинули або пропали безвісти під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, а також під час забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану.

Раніше ми повідомляли, чи можливо отримати відстрочку за наявності батьків-пенсіонерів.

Нагадаємо, ми інформували, як оформити відстрочку чоловіку військовослужбовиці.

Також ми писали, чи можна подавати документи на відстрочку двічі.