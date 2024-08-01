Отсрочка по уходу за отцом-инвалидом - какие документы нужны

Оформление отсрочки по уходу за человеком с инвалидностью — какие документы требуют в ТЦК
Для ухода за родственниками военнообязанный гражданин может оформить отсрочку от мобилизации. Для этого следует подать в ТЦК заявление, свидетельство о рождении (если уход предусматривается за родителями) и документ с указанием группы инвалидности.
Об этом на портале b2bconsult написал адвокат Дмитрий Дончак.
Отсрочка по уходу за людьми с инвалидностью
В Украине продолжается действие военного положения, а также идет процесс всеобщей мобилизации.
Часть военнообязанных граждан, согласно действующему законодательству, имеет право на отсрочку от мобилизации — в частности, по уходу за близкими родственниками с инвалидностью.
Список документов, необходимых для отсрочки
Отвечая на вопрос такого гражданина, у которого есть отец с инвалидностью, Дмитрий Дончак объяснил, какие документы нужны для военнообязанного для оформления отсрочки.
Это:
- заявление по шаблону, размещенному в приложении 4 постановления 560;
- свидетельство военнообязанного о рождении;
- пенсионное удостоверение родителя с указанием группы инвалидности, причины инвалидности и срока действия инвалидности.
Ранее мы сообщали, как оформить отсрочку мужчине военнослужащей.
Напомним, мы писали, можно ли получить отсрочку, если брат служит в ВСУ.
Также мы информировали, можно ли получить отсрочку при наличии родителей-пенсионеров.
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