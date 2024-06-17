Причини для відстрочки від мобілізації, чи є батьки-пенсіонери фактором для відмови від призову

Відстрочка за наявності батьків-пенсіонерів — чи можливо це
Військовозобов’язані можуть отримати відстрочку від мобілізації для догляду за батьками-пенсіонерами. Але лише за умови наявності у батьків інвалідності І чи ІІ групи або офіційно засвідченої необхідності у постійному догляді.
Про це написали на порталі "Юристи.UA" адвокати Сергій Айвазян та Андрій Карпенко.
Догляд за батьками — достатня причина для відстрочки?
Під час процесу мобілізації в особливий період частина військовозобов’язаних громадян України має право на відстрочку.
Йдеться, зокрема, про відстрочку за доглядом за батьками у похилому віці. Але, як пояснили юристи, у цій ситуації є кілька важливих нюансів.
Що про це говорить закон
Відповідаючи на питання військовозобов’язаного про можливість відстрочки від мобілізації для догляду за 72-річною матір’ю-пенсіонеркою, Юрій Айвазян підкреслив — таке можливо, та лише за умови наявності у матері інвалідності І чи ІІ групи.
"Або у неї є потреба у постійному догляді", — додав адвокат.
Щодо відстрочки взагалі за наявності самотньої матері пенсійного віку, то, як підкреслив інший юрист, Андрій Карпенко — "ви не маєте права на відстрочку від мобілізації".
Нагадаємо, що, попри мобілізацію, яка триває в Україні, деякі категорії мають право на відстрочку. Зокрема ті громадяни, які здійснюють догляд за одним з батьків з інвалідністю. У такому разі для отримання відстрочки необхідно обов'язково підтвердити, що вони є єдиною дитиною в сім’ї.
Додамо, Новини.LIVE писали, чи можуть мобілізувати чоловіків, які самостійно виховують дітей.
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