Відстрочка для студентів - оформлення відстрочки студента - дистанційне оформлення відстрочки

Українські студенти. Фото: "Поради юриста"

Студенти, які навчаються в українських освітніх закладах, мають право на відстрочку від мобілізації, причому оформити відстрочку можна дистанційно. Поштовим відправленням студент має відправити до ТЦК заяву про відстрочку, а також копії паспорта, ІПН, військово-облікового документа та довідку з ЄДЕБО.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Сергій Богун.

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Дистанційне оформлення відстрочки

Студенти мають право на відстрочку від призову в умовах загальної мобілізації військовозобов’язаного населення віком від 25 до 60 років.

При цьому відстрочку можна оформити дистанційно, без візиту до територіального центру комплектування.

"Можливо направити поштовим відправленням ( з описом вкладення та повідомленням про вручення)", — пояснив Сергій Богун.

Які документи потрібні студентам для відстрочки

Юрист назвав список документів, копії яких необхідно відправити до ТЦК для оформлення відстрочки: "До заяви додаються в копіях — паспорт, ІПН, ВОД та довідка з ЄДЕБО".

Відправляти заяву і копії документів треба на той територіальний центр комплектування, де студент перебуває на військовому обліку.