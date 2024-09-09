Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Оформлення відстрочки студента — чи можна не з'являтися до ТЦК особисто arrow

Оформлення відстрочки студента — чи можна не з'являтися до ТЦК особисто

9 вересня 2024 23:46
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Відстрочка для студентів - оформлення відстрочки студента - дистанційне оформлення відстрочки
Українські студенти. Фото: "Поради юриста"
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Студенти, які навчаються в українських освітніх закладах, мають право на відстрочку від мобілізації, причому оформити відстрочку можна дистанційно. Поштовим відправленням студент має відправити до ТЦК заяву про відстрочку, а також копії паспорта, ІПН, військово-облікового документа та довідку з ЄДЕБО.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Сергій Богун.

Читайте також:

Дистанційне оформлення відстрочки

Студенти мають право на відстрочку від призову в умовах загальної мобілізації військовозобов’язаного населення віком від 25 до 60 років.

При цьому відстрочку можна оформити дистанційно,  без візиту до територіального центру комплектування.

"Можливо направити поштовим відправленням ( з описом вкладення та повідомленням про вручення)", — пояснив Сергій Богун.

Які документи потрібні студентам для відстрочки

Юрист назвав список документів, копії яких необхідно відправити до ТЦК для оформлення відстрочки: "До заяви додаються в копіях — паспорт, ІПН, ВОД та довідка з ЄДЕБО".

Відправляти заяву і копії документів треба на той територіальний центр комплектування, де студент перебуває на військовому обліку.

Також важливі новини дня по темі:

студенти пошта мобілізація відстрочка військовозобов'язані

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

01:03 Поворознюк відступив з принципами та готовий зберегти Інгулець в УПЛ

00:30 Навчання в 2024 році — чи мають абітурієнти повідомляти про вступ до ТЦК

00:12 Акції компанії Apple впали — що вплинуло на ціну

00:12 Торгували боєприпасами та зброєю — на Львівщині перед судом постануть батько та син

00:05 Усик та його танець стали символом відсутності відключень електрики в Україні

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

00:02 У Києві затримали чоловіка, який за гроші оформляв ухилянтам інвалідність

9 вересня 2024

23:53 На Волині двоє чоловіків оформляли ухилянтів, як водіїв, для перетину кордону — що вирішив суд

Text

23:46 Журналістка Орлова пояснила, яким чином буде визначено переможця передвиборчих дебатів у США

23:46 Оформлення відстрочки студента — чи можна не з'являтися до ТЦК особисто

23:39 Україну атакують ворожі дрони — які регіони під загрозою

01:03 Поворознюк відступив з принципами та готовий зберегти Інгулець в УПЛ

00:30 Навчання в 2024 році — чи мають абітурієнти повідомляти про вступ до ТЦК

00:12 Акції компанії Apple впали — що вплинуло на ціну

00:12 Торгували боєприпасами та зброєю — на Львівщині перед судом постануть батько та син

00:05 Усик та його танець стали символом відсутності відключень електрики в Україні

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

00:02 У Києві затримали чоловіка, який за гроші оформляв ухилянтам інвалідність

9 вересня 2024

23:53 На Волині двоє чоловіків оформляли ухилянтів, як водіїв, для перетину кордону — що вирішив суд

23:46 Оформлення відстрочки студента — чи можна не з'являтися до ТЦК особисто

23:39 Україну атакують ворожі дрони — які регіони під загрозою

23:22 В МЗС відреагували на скандальну заяву прем'єра Словаччини Фіцо про нацизм в Україні

06:30 В Україні почали падати ціни на кукурудзу — скільки коштує 1 тонна зерна у вересні

00:12 iPhone 16, Apple Watch Series 10 та нові AirPods — які новинки показали на презентації Apple

7 вересня 2024
Ексклюзив

06:23 Гроші знайшлися — чому Рада відмовилася підвищувати податки та чиїм коштом фінансуватимуть армію

6 вересня 2024

20:09 Доля казкового тунелю в Одесі — який він має вигляд сьогодні

17:27 Причини мовних скандалів в Одесі — думка містян

5 вересня 2024

18:33 Донатять, але не всі й не завжди — кого найчастіше підтримують одесити

4 вересня 2024
Ексклюзив

18:41 Україна може залишитися без свіжих овочів та фруктів вже цієї зими — відома причина

06:40 Скільки коштує 1 кг чормету — ціни на брухт в Україні у вересні

06:30 В Україні почали зростати ціни на соняшник — скільки коштує 1 тонна зерна у вересні

3 вересня 2024
Ексклюзив

19:27 Воюй або працюй — хто може претендувати на економічне бронювання

Text

23:46 Журналістка Орлова пояснила, яким чином буде визначено переможця передвиборчих дебатів у США

Text

23:33 Нардеп пояснив, коли розділиться Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури

Text

20:29 Нардепка пояснила, чому припинити транспортування газу з РФ неможливо

Text

18:53 Рябцев заявив, що в більшості міст лінії електропередач уже заховані під землею

Text

18:41 Забруднення річок Сейм та Десна — ексміністр довкілля Оржель відповів, яка ситуація зараз

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

Text

17:50 Запуск іранських ракет по Україні та хімічна зброя проти ЗСУ — ефір Вечір.LIVE

Text

15:27 Військовий розповів, чому в його бригаді відмовилися від Telegram

Text

15:18 Закон про тотальний відеонагляд — військовий юрист спрогнозував наслідки його ухвали

Text

13:31 Нардеп пояснив, чи реально сховати українські лінії електропередач під землею

Text

13:04 Зеленський представить владі США план перемоги України — ефір День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:10 Пенсії підвищать у вересні — хто з українців отримає на 450 грн більше

4 вересня 2024

07:30 Бізнес може бронювати працівників, але є нюанси — за яких умов можуть лишити бронювання

29 серпня 2024

09:31 Зінченко дізнався, у якому клубі проведе наступний сезон — це не Арсенал

12:22 Операція ЗСУ у Курській області виявилась невдалою, під загрозою Покровськ, — Forbes

30 серпня 2024

08:31 Шахтар замінить Пушича відомим тренером — про кого йдеться

4 вересня 2024
Новина з відео

21:39 Українців жорстко каратимуть за відмову ТЦК пред'являти ВОД — що загрожує

28 серпня 2024

10:31 З осені повістки вручатимуть по-новому — що зміниться у мобілізації

29 серпня 2024

03:20 "Азов" пропонує роботу водіям з правами категорії С та СЕ — які умови та вимоги

28 серпня 2024

09:31 Шапаренко піде з Динамо до кінця трансферного вікна — відомо, де гратиме українець

2 вересня 2024

12:21 Путін знову заговорив про мирні переговори з Україною — що каже