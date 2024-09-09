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Оформление отсрочки студента — можно ли не являться в ТЦК лично

9 сентября 2024 23:46
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Отсрочка для студентов - оформление отсрочки студента - дистанционное оформление отсрочки
Украинские студенты. Фото: "Поради юриста"
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Студенты, которые учатся в украинских образовательных учреждениях, имеют право на отсрочку от мобилизации, причем оформить отсрочку можно дистанционно. Почтовой отправкой студент должен отправить в ТЦК заявление об отсрочке, а также копии паспорта, ИНН, военно-учетного документа и справку по ЕГЭБО.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Сергей Богун.

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Студенты имеют право на отсрочку от призыва в условиях общей мобилизации военнообязанного населения от 25 до 60 лет.

При этом отсрочку можно оформить дистанционно, без визита в территориальный центр комплектования.

"Возможно направить почтовым отправлением (с описанием вложения и уведомлением о вручении)", — пояснил Сергей Богун.

Какие документы нужны студентам для отсрочки

Юрист назвал список документов, копии которых необходимо отправить в ТЦК для оформления отсрочки: "К заявлению прилагаются в копиях — паспорт, ИНН, ВУД и справка по ЕГЭБО" .

Отправлять заявление и копии документов следует на тот территориальный центр комплектования, где студент состоит на воинском учете.

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