Отсрочка для студентов - оформление отсрочки студента - дистанционное оформление отсрочки

Оформление отсрочки студента — можно ли не являться в ТЦК лично
Студенты, которые учатся в украинских образовательных учреждениях, имеют право на отсрочку от мобилизации, причем оформить отсрочку можно дистанционно. Почтовой отправкой студент должен отправить в ТЦК заявление об отсрочке, а также копии паспорта, ИНН, военно-учетного документа и справку по ЕГЭБО.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Сергей Богун.
Дистанционное оформление отсрочки
Студенты имеют право на отсрочку от призыва в условиях общей мобилизации военнообязанного населения от 25 до 60 лет.
При этом отсрочку можно оформить дистанционно, без визита в территориальный центр комплектования.
"Возможно направить почтовым отправлением (с описанием вложения и уведомлением о вручении)", — пояснил Сергей Богун.
Какие документы нужны студентам для отсрочки
Юрист назвал список документов, копии которых необходимо отправить в ТЦК для оформления отсрочки: "К заявлению прилагаются в копиях — паспорт, ИНН, ВУД и справка по ЕГЭБО" .
Отправлять заявление и копии документов следует на тот территориальный центр комплектования, где студент состоит на воинском учете.
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