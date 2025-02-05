Отсрочка от мобилизации 2025 — можно ли оформить из-за границы

Оформление отсрочки в Резерв+. Коллаж: Новини.LIVE

Во время действия военного положения и всеобщей мобилизации некоторые категории военнообязанных мужчин имеют право оформить отсрочку. Таким правом могут воспользоваться лица, находящиеся как в Украине, так и за рубежом.

Об этом информируют специалисты юридической компании INSEININ. Они объяснили, когда и как именно можно оформить отсрочку от призыва из-за границы.

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По словам юристов, порядок оформления отсрочки определен постановлением Кабинета Министров Украины №560. Согласно данному документу, существует два механизма:

Личная подача документов в ТЦК и СП; Дистанционное оформление отсрочки через приложение Резерв+.

Таким образом оформить отсрочку дистанционно, находясь за рубежом действительно возможно. Но здесь следует учитывать определенные нюансы.

Мужчина открыл приложение Резерв+. Фото: Новини.LIVE

Так, через Резерв+ получение отсрочки возможно при условии, что военнообязанный состоит на воинском учете в ТЦК и СП и обновил данные о себе, данные есть в реестре "Оберіг".

Кроме того, сейчас через мобильное приложение можно освободиться от мобилизации только по трем основаниям:

из-за инвалидности I, II или III группы (при наличии действительного пенсионного удостоверения);

из-за наличия на иждивении трех и более детей в возрасте до 18 лет (многодетные родители);

из-за обучения в вузе (студенты и аспиранты дневной или дуальной формы обучения, которые получают последовательное образование).

Юристы подчеркнули, на сегодня при наличии других оснований, военнообязанные мужчины не могут оформить отсрочку, находясь за границей.

Ранее мы писали, кто из мужчин имеет право оформить отсрочку в феврале 2025 года.

Напомним, мы рассказывали, куда следует обращаться, если в "Резерв+" не отображается отсрочка.

Также мы информировали, как учителю оформить отсрочку от мобилизации.