Росія посилює мобілізацію на захоплених територіях України

Російські солдати. Фото: росЗМІ

Росіяни посилюють мобілізаційні заходи на окупованих територіях південної України. При цьому окупанти розгортають на зазначених територіях додаткові “військкомати”.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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У повідомленні йдеться, що з даних, отриманих із секретних джерел, стає відомо, що російська влада вживає все більш жорсткі методи для знаходження чоловіків, яких вони змушують служити у своїх військових лавах.

"До списків мобілізації потрапляють медичні працівники, вчителі та співробітники комунальних служб. Було також повідомлено, що до цих списків включають підлітків, починаючи з 17 років", — йдеться у повідомленні.

Також ЦНС повідомляє, що в окупованих містах Херсонської та Запорізької областей було створено нові мобілізаційні центри, "військкомати", керівництво яких привезли з Росії.

"Ворогу вигідно, щоб українці гинули, незалежно від того, на якому боці вони воюють. З цієї причини окупанти використовують українців у своїх військових операціях для фронтових атак, оскільки їхня загибель не викликає громадських протестів у Росії, де панує нацистська ідеологія", — уточнили у ЦНС.

Нагадаємо, що на тимчасово окупованих територіях планується ставити юнаків від 17 років на військовий облік. Для цього окупаційна влада створює відповідні комісії.

Крім того, на території так званої "ЛНР" впроваджуватимуть радянські практики у роботі з дітьми та молоддю. Відповідне рішення узгоджено з адміністрацією президента РФ.