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Оккупанты усиливают мобилизацию на захваченных территориях Украины, — ЦНС

7 января 2024 07:43
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Россия усиливает мобилизацию на захваченных территориях Украины
Российские солдаты. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Россияне усиливают мобилизационные меры на оккупированных территориях южной Украины. При этом оккупанты разворачивают на указанных территориях дополнительные “военкоматы”.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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Мобилизация на оккупированных территориях Украины

В сообщении говорится, что из данных, полученных из секретных источников, становится известно, что российские власти применяют все более жесткие методы для нахождения мужчин, которых они заставляют служить в своих военных рядах.

"В списки мобилизации попадают медицинские работники, учителя и сотрудники коммунальных служб. Было также сообщено, что в эти списки включают подростков, начиная с 17 лет", — говорится в сообщении.

Также ЦНС сообщает, что в оккупированных городах Херсонской и Запорожской областей были созданы новые мобилизационные центры, "военкоматы", руководство которых привезли из России.

"Врагу выгодно, чтобы украинцы погибали, независимо от того, на какой стороне они воюют. По этой причине оккупанты используют украинцев в своих военных операциях для фронтовых атак, так как их гибель не вызывает общественных протестов в России, где господствует нацистская идеология", — уточнили в ЦНС.

Напомним, что на временно оккупированных территориях планируется ставить юношей от 17 лет на военный учет. Для этого оккупационные власти создают соответствующие комиссии.

Кроме того, на территории так называемой "ЛНР" будут внедрять советские практики в работе с детьми и молодежью. Соответствующее решение согласовано с администрацией президента РФ.

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