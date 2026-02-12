У ТЦК відреагували на критику омбудсмена щодо мобілізації

Працівники ТЦК перевіряють документи у чоловіка. Фото: Вінницький ТЦК та СП

Омбудсмен Дмитро Лубінець розкритикував мобілізаційні процеси в Україні. Він зазначив, що існує чимало порушень щодо цього. У ТЦК відреагували на заяву. Там зазначили, що порівнювати мобілізацію у 2022 і 2025-2026 роках — некоректно.

Про це повідомив в ефірі "Радіо Свобода" начальник групи комунікацій Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін, передає Новини.LIVE у четвер, 12 лютого.

Реклама

Читайте також:

Реакція ТЦК на критику від Лубінця

Як зазначив Істомін, на початку війни скарги щодо роботи ТЦК були зовсім іншими. Українці обурювалися тим, що їх не хотіли брати на військову службу. Натомість зараз все зовсім по-іншому.

"Мобілізація в ці роки — це два абсолютно різних процеси, це потрібно розуміти. Фактично весь 2022 рік — це були добровольці, принаймні на першому етапі — однозначно. У другій половині року, якщо це були не добровольці, то люди приходили за повістками та призивалися за мобілізацією", — заявив представник ТЦК.

Він також додав, що зараз українці, які йдуть добровільно на службу, роблять це через ректутинг. А от мобілізація загалом не є добровільною.

"Якщо ми порівнюємо 2025–2026 роки, то добровольці, якщо вони є, ідуть через рекрутинг. Мобілізація зараз не є добровільною — потрібно це розуміти. І порівнювати 2025 рік і 2022-й, як на мене, це дещо навіть дивно", — зазначив Істомін.

Представник ТЦК додав, що вказівки щодо вилучення мобільних телефонів у мобілізованих не було, однак таку практику почали втілювати в реальність після розголошення локацій. За його словами, громадяни публікували відео навіть з території збірних пунктів, повідомляючи в соцмережах, де саме вони зараз перебувають.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні зміниться мобілізаційне законодавство. Міністр оборони Михайло Федоров розкрив подробиці.

Також ми розповідали про те, що ВР ухвалила рішення щодо відстрочки для деяких військових. Її можна буде оформити на рік.