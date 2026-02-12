Видео
Україна
Видео

Омбудсмен раскритиковал мобилизацию — в ТЦК отреагировали

Омбудсмен раскритиковал мобилизацию — в ТЦК отреагировали

Ua ru
Дата публикации 12 февраля 2026 07:29
В ТЦК отреагировали на критику омбудсмена по мобилизации
Работники ТЦК проверяют документы у мужчины. Фото: Винницкий ТЦК и СП

Омбудсмен Дмитрий Лубинец раскритиковал мобилизационные процессы в Украине. Он отметил, что существует немало нарушений в этом отношении. В ТЦК отреагировали на заявление. Там отметили, что сравнивать мобилизацию в 2022 и 2025-2026 годах — некорректно.

Об этом сообщил в эфире "Радио Свобода" начальник группы коммуникаций Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин, передает Новини.LIVE в четверг, 12 февраля.

Реакция ТЦК на критику от Лубинца

Как отметил Истомин, в начале войны жалобы относительно работы ТЦК были совсем другими. Украинцы возмущались тем, что их не хотели брать на военную службу. Зато сейчас все совсем по-другому.

"Мобилизация в эти годы — это два совершенно разных процесса, это нужно понимать. Фактически весь 2022 год — это были добровольцы, по крайней мере на первом этапе — однозначно. Во второй половине года, если это были не добровольцы, то люди приходили по повесткам и призывались по мобилизации", — заявил представитель ТЦК.

Он также добавил, что сейчас украинцы, которые идут добровольно на службу, делают это через ректутинг. А вот мобилизация в целом не является добровольной.

"Если мы сравниваем 2025-2026 годы, то добровольцы, если они есть, идут через рекрутинг. Мобилизация сейчас не является добровольной — нужно это понимать. И сравнивать 2025 год и 2022-й, как по мне, это несколько даже странно", — отметил Истомин.

Представитель ТЦК добавил, что указания об изъятии мобильных телефонов у мобилизованных не было, однако такую практику начали воплощать в реальность после разглашения локаций. По его словам, граждане публиковали видео даже с территории сборных пунктов, сообщая в соцсетях, где именно они сейчас находятся.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине изменится мобилизационное законодательство. Министр обороны Михаил Федоров раскрыл подробности.

Также мы рассказывали о том, что ВР приняла решение об отсрочке для некоторых военных. Ее можно будет оформить на год.

мобилизация Дмитрий Лубинец омбудсмен война в Украине ТЦК и СП
