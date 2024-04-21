Как можно обновить военно-учетные данные без визита в ТЦК

Человек ищет информацию в сети. Фото иллюстративное: jaskier.com

Военнообязанные украинцы смогут обновить данные в военном билете без визита в территориальный центр комплектования (ТЦК). Процедура будет доступна онлайн.

Об этом в комментарии изданию NV заявила член парламентского Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Ирина Фриз.

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Дистанционно точно не вручат повестку

"Можно обновить свои военно-учетные данные через ЦНАП (Центр предоставления административных услуг), где… вам никто не будет вручать повестку. Вы просто обновляете свою контактную информацию, персональные данные. Можно обновить через электронный кабинет, когда он заработает, дистанционно", — объяснила народный депутат.

Если военнообязанный не зарегистрирован на сайте ЦНАП, ему придется создать свою учетную запись. Но возможность обновлять военно-учетные данные появится только с 18 мая 2024 года, когда закон о мобилизации вступит в силу. Напомним, после этого у украинцев будет 60 дней, чтобы привести свои военные билеты в порядок.

Также Ирина Фриз напомнила, что все желающие смогут прийти в ТЦК лично и уже на месте сверить данные с работником военкомата.

Напомним, 21 апреля одесский юрист Игорь Шавров рассказал журналистам Новини.LIVE, кто не подлежит мобилизации согласно новому закону.

Ранее мы сообщали, когда в Украине заработает электронный кабинет военнообязанного и обязательно ли будет его регистрировать.