Мобилизация в Украине — кому грозит штраф даже после обновления данных

Работник ТЦК выписывает повестку военнообязанному мужчине. Скриншот с видео на Youtube

С 18 мая 2024 года в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации, тогда же официально заработало и приложение "Резерв+". Многие мужчины обновили свои военно-учетные данные онлайн с помощью приложения. Однако это отнюдь не означает, что наказаний в виде штрафов удастся избежать.

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Почему грозит штраф — разъяснение нового закона

Так, по словам спикера Полтавского ТЦК, согласно новому закону №3633-IX, военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять его по требованию сотрудника ТЦК или полиции.

Пока действительным считается только бумажный вариант. Поэтому даже если данные обновлены, но документ не предъявлен, мужчина может получить штраф.

"Для призывников таким документом является удостоверение о приписке к призывному участку, для военнообязанных — военный билет или временное удостоверение. Кроме того, постановлением Кабмина №559 утверждена новая форма военно-учетного документа, который, конечно, также может иметь при себе гражданин", — сказал Истомин.

Работник ТЦК выписывает повестку военнообязанному мужчине. Скриншот с видео на Youtube

Какие суммы штрафов предусмотрены

При отсутствии военно-учетного документа предусмотрены штрафы:

для граждан — от 17 000 до 25 500 гривен . В случае нарушения законодательства о мобилизации во время особого режима штрафы могут увеличиться от 34 000 до 51 000 гривен ;

. В случае нарушения законодательства о мобилизации во время особого режима штрафы могут увеличиться ; для должностных лиц, ответственных за ведение военного учета — от 153 000 до 204 000 гривен.

Следовательно, важно иметь при себе именно тот военно-учетный документ, который предусмотрен законодательством во избежание штрафов. Это требование направлено на обеспечение порядка во время мобилизации и военного положения.

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