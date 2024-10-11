Мобілізація в Україні — чи можливо повторно оновити дані в застосунку Резерв+

Оновлення особистих даних в "Резерв+". Колаж: Новини.LIVE

В Україні працює застосунок "Резерв+" для військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років, який містить військово-облікові дані та електронний військово-обліковий документ. Саме у цьому додатку можна оновити інформацію про себе, не звертаючись до ТЦК.

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Проте, чи можна повторно внести свої дані, якщо виникає така потреба, на питання відповіло Міністерство оборони України на офіційному порталі.

Так, у роз'ясненні відомства йдеться про те, що інформацію, яка вносилася під час першої реєстрації у мобільному додатку можна оновити, якщо виникає така потреба.

Щоб зробити новий запит та отримати свої персональні дані у застосунку "Резерв+", необхідно зробити такі дії:

У мобільному застосунку натиснути на "+" справа від інформації з реєстру "Оберіг". Далі натиснути на кнопку "оновити дані з реєстру".

У разі успішного застосування змін, користувач бачитиме останню інформацію щодо себе.

Оновлення даних в Резерв+. Фото: google.com

Додамо, військовозобов'язані українці мають пам'ятати про регулярне оновлення контактної інформації у застосунку. Тобто, якщо у вас змінився номер телефону, електронна пошта тощо, потрібно повідомити про це у "Резерв+" впродовж наступних семи днів.

Раніше ми писали, що в Україні запровадять новий формат повісток з QR-кодом.

Нагадаємо, ми повідомляли, яке чекає покарання на чоловіків, які не отримали військовий квиток.

Також ми інформували, як шукають чоловіків, які не оновили дані до 16 липня 2024 року.