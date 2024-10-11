Мобілізація в Україні — чи можливо повторно оновити дані в застосунку Резерв+

Оновлення даних у "Резерв+" — чи можуть українці зробити це повторно
В Україні працює застосунок "Резерв+" для військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років, який містить військово-облікові дані та електронний військово-обліковий документ. Саме у цьому додатку можна оновити інформацію про себе, не звертаючись до ТЦК.
Проте, чи можна повторно внести свої дані, якщо виникає така потреба, на питання відповіло Міністерство оборони України на офіційному порталі.
Так, у роз'ясненні відомства йдеться про те, що інформацію, яка вносилася під час першої реєстрації у мобільному додатку можна оновити, якщо виникає така потреба.
Щоб зробити новий запит та отримати свої персональні дані у застосунку "Резерв+", необхідно зробити такі дії:
- У мобільному застосунку натиснути на "+" справа від інформації з реєстру "Оберіг".
- Далі натиснути на кнопку "оновити дані з реєстру".
У разі успішного застосування змін, користувач бачитиме останню інформацію щодо себе.
Додамо, військовозобов'язані українці мають пам'ятати про регулярне оновлення контактної інформації у застосунку. Тобто, якщо у вас змінився номер телефону, електронна пошта тощо, потрібно повідомити про це у "Резерв+" впродовж наступних семи днів.
Раніше ми писали, що в Україні запровадять новий формат повісток з QR-кодом.
Нагадаємо, ми повідомляли, яке чекає покарання на чоловіків, які не отримали військовий квиток.
Також ми інформували, як шукають чоловіків, які не оновили дані до 16 липня 2024 року.
Читайте Новини.LIVE!