Мобилизация в Украине — возможно ли повторно обновить данные в резерв+

Обновление личных данных в "Резерв+". Коллаж: Новини.LIVE

В Украине работает приложение "Резерв+" для военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, которое содержит военно-учетные данные и электронный военно-учетный документ. Именно в этом приложении можно обновить информацию о себе, не обращаясь в ТЦК.

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Однако можно ли повторно внести свои данные, если возникает такая потребность, на вопрос ответило Министерство обороны Украины на официальном портале.

Так, в разъяснении ведомства говорится, что информацию, которая вносилась при первой регистрации в мобильном приложении, можно обновить, если возникает такая потребность.

Чтобы сделать новый запрос и получить свои персональные данные в приложении "Резерв+", необходимо выполнить следующие действия:

В мобильном приложении нажать на "+" справа от информации из реестра "Оберег". Далее нажать на кнопку "обновить данные из реестра".

В случае успешного применения изменений пользователь будет видеть последнюю информацию о себе.

Обновление данных в Резерв+. Фото: google.com

Добавим, военнообязанные украинцы должны помнить о регулярном обновлении контактной информации в приложении. То есть, если у вас изменился номер телефона, электронная почта и т.д., нужно сообщить об этом в "Резерв+" в течение следующих семи дней.

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