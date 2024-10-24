Мобилизация в Украине — обновление данных в ТЦК недостаточно

Оформление документов в ТЦК. Фото: ХОТЦК

В мае 2024 года в Украине вступил в силу закон о мобилизации, согласно которому все военнообязанные должны были обновить военно-учетные данные до 16 июля. Однако некоторые люди, которые сделали это, недавно получили уведомления о том, что у них обнаружены нарушения военного учета.

О таких случаях в комментарии ТСН рассказал адвокат Роман Симутин.

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"Даже у тех, кто раньше обновил свои военно-учетные данные, появилось уведомление о том, что выявлено нарушение правил военного учета. И есть требование явиться в ТЦК. А на основании чего явиться в ТЦК? То есть что нарушили — это вопрос", — сказал он.

Роман Симутин отметил, что лично знает о нескольких подобных инцидентов от своих клиентов. Он подчеркнул, что возможно часть этих мужчин не проходили ВВК, но суть не в этом. По его словам, суть заключается в том, что человека вызывают с помощью повестки в ТЦК и то, как было установлено, что нарушены правила военного учета. Симутин пояснил, какие проблемы в связи с этим могут возникнуть у людей.

"Когда человек, например, на блокпосте показывает выписку из Резерв+, то проверяющий смотрит в "Оберег", где также есть оповещение о нарушении правил военного учета. А это формальное основание для задержания .То есть придумали способ вызвать не повестками, а другим способом. Последствие — человек не может нормально ездить", — говорит адвокат.

Также он добавил, что тот факт, что мужчина добросовестно и своевременно уточнил свои военно-учетные данные, "уже не будет иметь значения".

ТСН в свою очередь обратились за комментарием к Минобороны. Там заявили, что обновление данных не единственная обязанность украинцев.

"В частности, нарушением считается игнорирование направления на ВВК, игнорирование повестки, в том числе и боевой повестки. Обновление данных не является единственной обязанностью граждан", — сказали в министерстве.

Напомним, военнообязанный гражданин, которого направили на военно-врачебную комиссию (ВВК), должен завершить этот процесс. Если же он этого не выполнил, то будет наказан штрафом, размер которого варьируется вплоть до 25 тысяч гривен.

Также мы писали, что темпы мобилизации в Украине зависят от потребностей армии, которые постепенно меняются. На данном этапе спада в этом вопросе нет, а показатели призыва остаются стабильными.