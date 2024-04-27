Чим відрізняється зняття від виключення з військового обліку

Чоловіки у ТЦК. Фото ілюстративне: varosh.com.ua

Зняття з військового обліку не означає, що чоловіка не мобілізують. У Міноборони України пояснили, чим відрізняється зняття від виключення з обліку військовозобов'язаних і кому точно не випишуть повістку.

Відповідна інформація опублікована на фейсбук-сторінці оборонного відомства України.

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Зняття з військового обліку

Новий закон про мобілізацію передбачає зняття з обліку:

призовників, яким виповнилось 25 років, які призвані на службу, або пройшли базову загальновійськову підготовку, або направлені на альтернативну службу.

військовозобов’язаних, які змінили місце проживання, і були призвані на службу або направлені на альтернативну (невійськову) службу, або зараховані до військового оперативного резерву.

резервістів, котрі змінили місце проживання, були призвані на службу, або зараховані на службу до органів, підроздівлів цивільного захисту, або досягли граничного віку перебування на службі в резерві.

Фактично після отримання відмітки у військовому квитку "знятий з військового обліку" військовозобов'язаний повинен стати на облік в іншому ТЦК.

Виключення з військового обліку

Виключення з військового обліку, коли людина перестає бути військовозобов'язаною, передбачене для громадян України, які:

померли або визнані в установленому законом порядку безвісно відсутніми або оголошені померлими;

припинили громадянство України;

визнані непридатними до військової служби;

досягли граничного віку перебування в запасі.

Нагадаємо, згідно з новим законом про мобілізацію в українців можуть вилучати автомобілі та передавати їх ЗСУ. Яких автовласників це стосується — пояснив член комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

Також стало відомо, хто з чоловіків не підлягатиме мобілізації після 18 травня.