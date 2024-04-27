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Зняття та виключення з військового обліку — у Міноборони пояснили головні відмінності

27 квітня 2024 00:13
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Чим відрізняється зняття від виключення з військового обліку
Чоловіки у ТЦК. Фото ілюстративне: varosh.com.ua
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Зняття з військового обліку не означає, що чоловіка не мобілізують. У Міноборони України пояснили, чим відрізняється зняття від виключення з обліку військовозобов'язаних і кому точно не випишуть повістку. 

Відповідна інформація опублікована на фейсбук-сторінці оборонного відомства України.

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Зняття з військового обліку 

Новий закон про мобілізацію передбачає зняття з обліку: 

  • призовників, яким виповнилось 25 років, які призвані на службу, або пройшли базову загальновійськову підготовку, або направлені на альтернативну службу.
  • військовозобов’язаних, які змінили місце проживання, і були призвані на службу або направлені на альтернативну (невійськову) службу, або зараховані до військового оперативного резерву.
  • резервістів, котрі змінили місце проживання, були призвані на службу, або зараховані на службу до органів, підроздівлів цивільного захисту, або досягли граничного віку перебування на службі в резерві.

Фактично після отримання відмітки у військовому квитку "знятий з військового обліку" військовозобов'язаний повинен стати на облік в іншому ТЦК.

Виключення з військового обліку

Виключення з військового обліку, коли людина перестає бути військовозобов'язаною, передбачене для громадян України, які: 

  • померли або визнані в установленому законом порядку безвісно відсутніми або оголошені померлими;
  • припинили громадянство України;
  • визнані непридатними до військової служби;
  • досягли граничного віку перебування в запасі.

Нагадаємо, згідно з новим законом про мобілізацію в українців можуть вилучати автомобілі та передавати їх ЗСУ. Яких автовласників це стосується — пояснив член комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

Також стало відомо, хто з чоловіків не підлягатиме мобілізації після 18 травня.

війна
військкомат
мобілізація
ТЦК та СП
військовозобов'язані

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